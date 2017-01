Presentan 2ª parte de "La sin rival"

Este lunes a las 19:30 horas será presentada la segunda parte de la investigación sobre la fábrica "La sin rival" en la revista local "El Satélite" (cuya edición se encuentra en la calle), en la Sociedad Italiana de Lehmann, localidad donde funcionara entre 1912 y 1965.

En la oportunidad, la presentación estará a cargo del director del emprendimiento editorial David Ponroy, Fernando Algaba -autor de la historia- y Néstor Birchner, quien colaboró desde el primer momento con la firma, fue panadero en Lehmann y actualmente está radicado en Rafaela. Conviene recordar que la primera parte de esta investigación se había presentado en el mes de diciembre en el Club Moreno de Lehmann.

Esta fábrica de productos lácteos de calidad (quesos y otros derivados) tuvo su significación para el crecimiento del pueblo, fundada en 1912 por el italiano Fabrizio Campagnoli, posicionándose a nivel nacional e internacional. Al fallecer en 1938, es continuada luego por su hijo Fabricio P. Campagnoli, llevándola a su máximo esplendor, llegando a tener en sus años de apogeo a unos 500 empleados entre la fábrica y las 15 cremerías, hasta el año 1965, en que baja sus persianas por diferentes causas.

Fabricio P. Campagnoli se casa con María Lidia Leavy y tiene cinco hijos: Rodolfo (fallecido infante), Fabricio "Chiche", Sergio "Totito", Tatiana y María Ldia "Pochita". Según el investigador Algaba, la historia tiene todavía mucho por delante, invitando a leer esta segunda entrega. La tragedia invade a la familia Campagnoli el 19 de febrero de 1948 con un accidente de tránsito sobre la ruta 34 sobre el puente "Las Calaveras", donde trágicamente fallece María Lidia Leavy y la novia de su hijo Fabricio. A los pocos meses, Fabricio P. Campagnoli se vuelve a casar con Deolinda Pellati en diciembre de 1948, con quien tuvo otros cinco hijos.

Al respecto, Oscar "Petiso" Pautasso opina: "Campagnoli era un referente de la sociedad rafaelina. Lo conocí en 1950 en el Club Independiente porque ese año inauguraba el natatorio actual. Yo habré tenido 12 o 13 años, recuerdo siempre verlo saludando a todos, un hombre muy amable, conocedor de muchos temas. Tenía un auto que llamaba la atención porque era uno de esos Mercury largo descapotable. En verano venía al club casi todos los días a la tardecita y paseaba con su señora Deolinda... En esa época la diferencia de clases estaba muy marcada. Cuando salía de Independiente se iba al Jockey Club que estaba en Bv. Santa Fe y tenía siempre una mesa reservada, era de los socios más concurrentes. En el año 50 cuando vino Quinquela Martín a exponer obras en los salones del Jockey, Campagnoli quiso comprarle un cuadro, pero Quinquela Martín no se lo vendió".

"La sin rival" también tenía un frigorífico que se anexa en la época de Fabricio P. Campagnoli (llegaron a tener un criadero de conejos) y pudo haber sido el causante o el comienzo del ocaso de la firma. Aparentemente no convenía ese emprendimiento y así se lo habrían hecho saber a Campagnoli que no desistió y siguió adelante. Hacían mortadela, chorizo, jamón, bondiola, panceta, entre otros.

A fines de los años 60, la familia se empezó a mudar al Paraguay (hasta donde fue Algaba). "Nos vinimos en el 67 (setiembre u octubre). Mamá y papá vinieron con la representación de Ilolay a Clorinda (Formosa). Nosotros vivíamos acá (Paraguay) y ellos se iban y venían todos los días a Clorinda. Yo amo a Lehmann. Mi infancia fue para mí indescriptible (estuvo hasta los 10 años). Tengo demasiados buenos recuerdos", cuenta Roxana Campagnoli, de 57 años, hija de Fabricio P. Campagnoli y Deolinda Pellati.