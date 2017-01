Tres supermercados abrieron el domingo en Rosario

Tres cadenas de supermercados abrieron ayer domingo por la mañana en la ciudad de Rosario, amparadas en el fallo de la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucional la ley provincial de descanso dominical a la que Rosario adhirió por ordenanza del Concejo Municipal. En cambio otras firmas no pudieron hacerlo porque no lograron aval judicial.

Por su parte, trabajadores y delegados de la Asociación Empleados de Comercio (AEC) denunciaron presiones y repartieron volantes el sábado para invitar a los rosarinos a "no comprar" en esos comercios durante la jornada. La Provincia, por su parte, anunció la semana pasada que hará inspecciones y que incluso podría aplicar sanciones.

La disparidad de criterios y de fallos judiciales generó mucha confusión, al punto que Coto y Carrefour abrieron sus puertas por la declaración de inconstitucionalidad de ley/ordenanza hecha por la Cámara. En cambio, Jumbo obtuvo un fallo favorable de la jueza en lo Civil y Comercial Silvia Cicutto, que concedió un planteo de "igualdad" con otras firmas. Las tres firmas anunciaron su reapertura ni bien se conoció el fallo de Cámara y en algunos casos lanzaron durante la semana promociones y descuentos para el domingo.

Otros comercios de grandes superficies alcanzados por el cierre dominical aún no consiguieron avales judiciales para seguir ese camino. Tanto La Reina como Libertad hicieron planteos pero no pudieron abrir este domingo. La Reina consiguió que la jueza Cicutto habilitara la feria para tratar un planteo similar al de Jumbo pero convocó a una audiencia para mañana martes; mientras tanto, no pudo operar el domingo.

Por su parte, Libertad -que tiene una de sus sucursales en la ciudad de Rafaela- estaba litigando en la Cámara de lo Contencioso Administrativa y presentó durante la feria un recurso en el juzgado de Cicutto, pero le denegaron la habilitación.