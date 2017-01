Ben Hur comienza con los entrenamientos

El plantel de Ben Hur retomará este lunes, desde las 18, los entrenamientos de cara a la primera fase de la etapa regional de la Copa Argentina, frente a Tiro Federal de Rosario, partidos a disputarse el 21 o 22 (de local) y 28 (como visitante) de enero. Luego de la suspensión del pasado miércoles debido al temporal que se abatió sobre nuestra ciudad, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Barraza, junto a su ayudante Gustavo Kestler y el preparador físico César Bessone, realizarán un reacondicionamiento físico alternado con mucho trabajo con pelota, dado el corto lapso de tiempo que queda para esos compromisos.

El Lobo, luego de haber finalizado su muy buena participación en el Federal B llegando hasta la final, el pasado 17 de diciembre, tuvo como era previsible varias bajas por diferentes motivos. Ya no estarán sus dos principales goleadores. Sergio Rodríguez acordó su vinculación con Defensores de Pronunciamiento, para la segunda fase del Federal A, mientras que Matías González continuará su carrera en Unión La Calera, de la segunda división del fútbol chileno.

Otros jugadores, entre quienes no pertenecen al Club, que se estima no estarían por el momento ya que están buscando otras opciones, son Nicolás Monje, Ezequiel Medrán y Jonathan López, recordando además que Santiago Autino decidió su retiro del fútbol. Entre los jugadores que son del riñón benhurense, Luciano Kummer tampoco se presentaría, ya que está intentando definir la continuidad de su carrera en una categoría superior.

En cambio, si estarían Marcos Cordero, Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Facundo Rodríguez, Nicolás Pautasso, Franco Rodas, Santiago Inchauspe, Leonel Pianetti, Ezequiel Kinderknecht, Emanuel Pagliero, Maximiliano Pavetti, Gastón Palma, Ignacio Forni y los jugadores juveniles del Club que estuvieron formando del proceso y seguramente continuarán trabajando en este grupo: Franco Abona, Maximiliano Escalada, Agustín Stepffer, José Alberto, Valentín Peretti, Rodrigo Ledesma, Nahuel Céspedes, Daniel Gómez y Ezequiel Gnemmi.

En cuanto a las caras nuevas, recordemos que el entrenador acordó para estos encuentros la incorporación del volante central Daniel González, ex Libertad de Sunchales (Federal A) y que viene de militar en Las Palmas de Córdoba (Federal B), y del delantero cordobés Ezequiel Ocampo, de reciente paso por Atlético San Jorge, pero con la mayor parte de su recorrido realizado en Córdoba, ya que hizo inferiores en Belgrano y luego pasó por Argentino Peñarol y Las Palmas.

Asimismo, Barraza observará en estos días algunos jugadores a prueba, fundamentalmente delanteros que es la zona que quedó más desprotegida.



LA COPA LLEGARIA A LA QUIACA

El torneo más federal del fútbol argentino tendría una nueva sede en el punto cardinal norte de nuestro país. Si bien no existe confirmación oficial, el encuentro que deberán disputar Altos Hornos Zapla vs Gimnasia y Tiro de Salta, pautado para el 21 de enero, se llevaría a cabo en la localidad limítrofe de la provincia de Jujuy a 3.500 metros sobre el nivel del mar.

De concretarse el choque entre jujeños y salteños, la puna tendría una nueva oportunidad de vivir el fútbol de tan cerca. En febrero de 1997, el seleccionado argentino que conducía en ese entonces Daniel Pasarella se instaló en CEAR (Centro de Alto Rendimiento) durante 20 días previo al duelo ante Bolivia por las eliminatorias del mundial de Francia.