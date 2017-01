Sigue al acecho Jorge Sampaoli

El ruido estruendoso por la sucesión del "Tata" Martino al frente de la Selección Nacional, no se acalló con la incorporación de Edgardo Bauza; en todo caso, el tema perdió temperatura a partir de los puntos suspensivos que sugirió la última victoria frente a los colombianos en San Juan.

El 2016 se llevó una zaga de despropósitos que acorralaron al combinado mayor de nuestro fútbol; en un año que debió haber sido una plataforma de relanzamiento del tan mentado proyecto que se interrumpió con la renuncia de Marcelo Bielsa en 2004 y que se transformó en una pesadilla difícil de revertir.

El énfasis que le ponemos a estos episodios, está vinculado con el actual panorama que envuelve al producto más importante del que dispone la AFA. Aquel proceso de Bielsa fue el último diagramado con coherencia y conocimiento, y a pesar que los resultados no le dieron la derecha, después de su intempestiva salida, se ha caminado por el doloroso terreno de la improvisación con la excepción del fugaz paso de Alejandro Sabella, quien acercó al fútbol argentino como nadie después del Mundial de Italia en 1990, a una final de esa envergadura en Brasil.

Pasaron un par de años de ese reposicionamiento, y también, del acierto de Julio Grondona en poner la mirada en Gerardo Martino para darle continuidad estable al proyecto y capitalizar todo aquello que se derramaba con la estupenda participación del equipo nacional en tierras brasileñas; es verdad que se convivió con sentimientos encontrados debido a la derrota frente a los alemanes, pero superado el duelo, la instancia infló el pecho de todos y se regeneró la autoestima perdida; sin embargo, la historia diría que desde el punto de vista político, se entraba en un espiral de consecuencias nefastas que aplastó ese nuevo punto de partida.

Hay que decir que Martino intentó blindar su trabajo para que no hubiera influencias indeseables, que la desaparición física de Grondona no invadiera su ámbito y conseguir una sinergia uniendo lo mejor del legado de Sabella y el salto de calidad que el entrenador rosarino proponía. No fue posible, sucumbió a pocos metros de la orilla, del objetivo y dejó abierto un conflicto de raíces profundas, a pesar que en su breve período la Selección se anotó en dos finales consecutivas de la Copa América y quedó muy bien posicionada en el primer segmento de la actual eliminatoria.

Lo demás, es más contemporáneo y sus consecuencias son más vívidas; a la deriva, la Comisión Normalizadora salió al mercado con un grado de desorientación mayúsculo para suturar la herida que Martino, inexorablemente había dejado con su renuncia poblada de argumentos irrefutables. Fue el final de un tiempo de certezas al que siguieron días de incertidumbre y que a pesar del compromiso asumido por Edgardo Bauza, no permite disiparla.



NO ESTA DICHA LA

ULTIMA PALABRA...

Jorge Sampaoli ha demostrado cualidades no reñidas con las necesidades que se advierten en la organización del fútbol de selecciones en nuestro medio; su exitosa campaña en Chile colocando en la cúspide de las competencias a la Universidad de Chile y su equipo nacional, difundió con mucha fuerza su nombre por todo el planeta y lo impulsaron a la conquista de otras ligas más competitivas. Pocos se atrevían a refutar su condición de máximo candidato a suceder a Gerardo Martino; claro que ese posicionamiento fue perdiendo sustancia debido a dos factores fundamentales, el primero, la joven alianza con el Sevilla semanas antes de explotar el polvorín de Ezeiza y el otro tópico, el confuso procedimiento de elección en el que Armando Pérez quedó salpicado.

Sampaoli, oriundo de Casilda, no llegó a jugar fútbol profesional a pesar de haberse formado en las inferiores de Newell's; una severa lesión lo apartó de los campos de juego cuando todavía no había cumplido 20 años, con lo cual, toda su carrera la construyó como formador y técnico profesional fuera del país; esa particularidad lo alejó del ambiente en Argentina y recién en 2010 su nombre consiguió un lugar al consagrarse en Chile campeón doméstico y de la Copa Sudamérica con la U para luego recibir un voto de confianza y reemplazar nada menos que a Marcelo Bielsa en la dirección de La Roja.

Su hoja de servicio sería escrita con letras doradas al ganarle la final de la Copa América en 2015 a nuestra Selección en un inolvidable partido disputado en el estadio Nacional de Santiago y quedar en la historia como el primer hacedor de un título de esa importancia en el fútbol trasandino.

Dueño de una personalidad poco previsible, colisionó con la dirigencia chilena y se fue de manera mortecina el 19 de enero del año pasado llevándose gloria y prestigio que capitalizaría meses después al celebrar un convenio con el Sevilla y poner sus pies en una de las ligas más importantes del mundo.

En los últimos días el rumor volvió a la calle; Jorge Sampaoli podría suceder a Bauza después del receso de verano en Europa, algo que de ninguna manera se puede tildar de disparatado, en el contexto de una arrasada organización de nuestro deporte fetiche.