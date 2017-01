Quieren crear un registro único de golpeadores

El gobierno provincial trabaja para su implementación en este año. Los datos personales de las víctimas no serán públicos.

Una nueva reunión se concretó en los últimos días, de la Mesa Interministerial hacia el Registro Único Provincial de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUVIM) de la provincia. La mesa está conformada por integrantes de los Ministerios de Educación, Salud, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Defensoría del Pueblo y del Hospital "José M. Cullen" de Santa Fe. Asimismo, se trabaja en la necesidad de integrar próximamente al Poder Legislativo y Judicial a la construcción de datos estadísticos provinciales.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias propias de registro y abordajes de situaciones de violencia hacia las mujeres. Se planteó asimismo, la vital importancia del Registro Único para fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de las violencias que las mujeres padecen donde desarrollan sus relaciones interpersonales, contribuyendo al cumplimiento de la Ley Nacional 26.485 y Provincial 13.348.



COMO

FUNCIONARA

La provincia pondrá en marcha el Registro Único de Violencia contra las Mujeres (RUVIN), que será útil para contar con estadísticas oficiales, y en consecuencia, para diagramar políticas públicas.

Consiste en un formulario que podrán completar las víctimas de violencia de género en cualquier dispositivo de recepción de denuncias. El objetivo es que se comience a implementar entre marzo y abril de este año, publicó Rosario 3.

De acuerdo a la iniciativa planteada, los formularios podrán ser completados por quienes se autoperciban como mujeres (por lo que están incluidas las trans) mayores de 14 años en los dispositivos de recepción de denuncias.

Si bien en la actualidad las víctimas pueden dirigirse a comisarías o Centros Territoriales de Denuncias (CTD), el objetivo a mediano plazo es que luego se sumen a esta medida los colegios y centros de salud: "A veces sucede que una mamá lleva a sus hijos a un lugar y presenta golpes visibles. La idea es que se pueda hacer ahí el formulario", señaló la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa. Esto último sucederá tras capacitar a personal que estará encargado de dicha tarea.

El registro no sólo tomará la denuncia, sino también el contexto en el que se da el caso de violencia. Si hay o no un hijo de por medio, si sucedió en el ámbito público o privado, qué nivel educativo tienen tanto la víctima como el agresor, y si hubo denuncia anteriormente.

Los datos personales de las víctimas no serán públicos. Sí se exhibirán los datos estadísticos de casos a través de la página web del Ipec, una vez que esté en marcha el RUVIN.

Según declaró la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe al citado medio rosarino, la implementación del RUVIN irá de la mano de la "digitalización" de las denuncias en los dispositivos de recepción de las mismas, algo que depende del Ejecutivo provincial.

"Otro tema es la desigualdad en el acceso a la tecnología. Salvo las cabeceras de los nodos de la provincia, hay localidades que están muy atrasadas. Ahí también se trabajará", apuntó.

Cabe recordar que el Indec ya elabora una encuesta para medir cuántas mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. El organismo busca lanzarla también este mismo año y difundir los primeros resultados a inicios de 2018 a través de su página web, donde va a estar disponible un sitio de género donde se concentren los indicadores.