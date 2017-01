Dakar: se reanuda desde La Paz Deportes 09/01/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO RENAULT SPORT FACUNDO ARDUSSO. Sigue adelante en su debut dakariano con el Duster. ALICIA REINA. La única dama argentina continúa firme con la Toyota SW4.

La lluvia asumió un protagonismo impensado en el Dakar 2017 y generó múltiples dificultades en las últimas jornadas en la vecina República de Bolivia.

El viernes obligó a recortar en aproximadamente un cincuenta por ciento el especial que hombres y máquinas debían afrontar en el marco de la quinta etapa, que se largó desde Tupiza y finalizó bajo una precipitación torrencial en Oruro.

Un día más tarde, directamente provocó la cancelación del sexto parcial de la competencia, entre Oruro y La Paz, ya que ni siquiera pudo cumplirse una parte del recorrido a raíz del anegamiento de los caminos en esa región del país del Altiplano.

Tras esa suspensión, ayer tampoco hubo actividad, pero en ese caso porque se respetó la jornada de descanso, única en el desarrollo de la exigente competencia, en la ciudad de La Paz.

Los equipos aprovecharon el domingo para trabajar en las máquinas, en un panorama desolador, porque se vieron complicadas las actividades en un espacio desbordado por el agua y por el barro.

En cambio, los pilotos y navegantes pudieron descansar y recuperar energías para asumir desde hoy la segunda mitad de un desafío extremo que culminará el próximo sábado 14 en la rampa a levantarse frente a la sede central del Automóvil Club Argentino, en Buenos Aires, luego de un recorrido de poco menos que 9.000 kilómetros desde la partida, en Asunción.



LOS CANDIDATOS

Cuando resta disputarse la segunda mitad del Dakar 2017 se van perfilando los favoritos en las diferentes categorías.

El británico Sam Sunderland (KTM) logró establecer una buena ventaja, pero no determinante, en Motos, sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien intentará darle pelea hasta el final.

No hay que descartar, sin embargo, al francés Adrien van Beveren (Yamaha), al español Gerard Farres Guell (KTM) y al austríaco Matthias Walkner (KTM), quienes se mantienen en lugares expectantes y con buenas chances.

Entre los Quads se dieron constantes variantes en el liderazgo, que ahora está en manos del francés Simon Vitse, con la primera de los cuatro Yamaha que marcan el ritmo en la carrera. Después se ubican el ruso Sergey Karyakin, el francés Axel Dutrie y el chileno Ignacio Casale, mientras que el mejor argentino, en el quinto lugar, es el cordobés Daniel Mazzucco (Can-Am).

El siempre vigente piloto francés Stéphane Peterhansel encabeza la trilogía de Peugeot, que impone condiciones en los Autos, seguido por sus compatriotas Sébastien Loeb (nueve veces campeón mundial de Rally) y Cyril Despres.

Luego aparecen Nani Roma (Toyota) y Mikko Hirvonen (Mini), en tanto que el mejor entre nuestros compatriotas, en la novena ubicación, es el mendocino Orlando Terranova (Mini).

Finalmente, en la división Camiones, luego de imponerse en dos etapas consecutivas, pasó al frente en la general el holandés Gerard de Rooy (Iveco), quien intentará repetir el notable triunfo que logró en la edición anterior.

No obstante, los Kamaz rusos, lejos de entregarse, lo siguen de cerca, en especial Eduard Nikolaev y Dmitry Sotnikov, en una categoría que lo tiene ocupando el sexto puesto tras su retraso en la quinta etapa al cordobés Federico Villagra (Iveco).



LOS ARGENTINOS

Los pilotos argentinos que siguen en carrera son 31 (9 en Motos, 11 en Quads, 10 en Autos y 1 en Camiones), ocupando estas posiciones en la general de sus respectivas categorías:

Motos: 9º Diego Martín Duplessis (KTM), a 1h04m55s... 14º Franco Caimi (Honda) a 1h27m10s... 32º José Julián Kozac (KTM) a 2h57m06s... 49º Pablo Rodríguez (KTM) a 4h15m04s... 56º Pablo Pascual (KTM) a 4h54m44s... 65º Alberto Ontiveros (Beta) a 5h28m49s... 67º Kevin Echeveste (KTM) a 5h45m22s... 87º Emiliano Carbonero (Kawasaki) a 8h18m50s... 99º Sebastián Urquía (Yamaha) a 10h25m44s.

Quads: 5º Daniel Mazzucco (Can-Am) a 47m32s... 7º Pablo Copetti (Yamaha) a 1h21m20s... 8º Santiago Hansen (Honda) a 1h45m38s... 14º Gustavo Gallego (Yamaha) a 3h39m30s... 17º Daniel Domaszewski (Honda) a 5h31m16s... 19º Carlos Verza (Yamaha) a 7h21m59s... 21º Pablo Ríos (Yamaha) a 8h30m37s... 22º Gastón Pando (Yamaha) a 8h38m37s... 23º Leandro Creatore (Yamaha) a 9h51m39s... 24º Pablo Bustamante (Can-Am) a 10h24m41s... 25º Lucas Innocente (Can-Am) a 17h26m54s.

Autos: 7º Orlando Terranova - Andreas Schulz (Mini) a 1h04m49s... 22º Alejandro Yacopini - Daniel Merlo (Toyota) a 5h06m04s... 24º Facundo Ardusso - Gerardo Scicolone (Renault) a 5h12m10s... 25º Juan Manuel Silva - Sergio Lafuente (Mercedes) a 5h18m22s... 35º Alicia Reina - Carlos Pelayo (Toyota) a 13h47m15s... 40º José Blangino - Luciano Gagliardo (Rastrojero) a 19h19m01s... 42º Roberto Naivirt - José Luis Di Palma (Toyota) a 21h54m24s... 49º Eduardo Amor - Nicolás Amor (Toyota) a 21h54m24s... 50º Ariel Jaton - Germán Rolón (Acciona) a 26h06m57s... 58º Carlos Villegas Agüero - María del Huerto Mattar Smith (Nissan) a 33h57m46s.

Camiones: 6º Federico Villagra - Adrián Yacopini - Ricardo Torlaschi (Iveco) a 34m30s.