AIRE LIBRE

¿Qué llevo en la caja de pesca?



CAJA DE PESCA. Un modelo para cada necesidad.



A medida que el aficionado se va metiendo en el mundo de la pesca, comienza a acumular un sin fin de accesorios que van desde las clásicas plomadas, pasando por los necesarios anzuelos para llegar a elementos tales como la balanza para pesar los pescados o la pinza para sacar anzuelos de la boca del pez y otros que cada pescador juzga como imprescindibles. Todo ello, por supuesto, necesita de la caja de pesca donde cada uno guardará y acomodará de la mejor manera todos sus útiles. El mercado ofrece distintos modelos de cajas de pesca que seguramente se adaptarán al gusto del pescador más exigente. A modo de consejo para los que recién se inician en el deporte de la paciencia vamos a detallar qué llevo en la caja de pesca o, lo que creo que no puede faltar en la caja de pesca. El modelo y la forma se lo dejo para que cada uno elija. El tamaño de la caja debe ser tal que nos permita llevar todo lo que deseamos sin que resulte un estorbo dentro de la lancha. Hay que tener en cuenta que generalmente se pesca entre tres o cuatro personas y, si cada uno lleva su caja de pesca grande como un cajón de manzanas, el moverse dentro de una embarcación no sólo resultará dificultoso sino que hasta puede ser peligroso. En mi caja de pesca llevo: un carretel de 100 metros de nylon de repuesto por si un enganche me deja sin nylon en el reel. La medida que utilizo es 0,40 que más o menos sirve para pescar de todo. Cinco chicotes de acero con esmerillón y mosquetón como para reemplazo ante alguna pérdida. Si estoy pescando variada, llevo cinco aparejos con rotor plástico. Tanto los chicotes de acero como estos aparejos van separados en bolsitas de nylon o cajitas para evitar enredos. También, dos cajas con diez anzuelos cada una de la medida que utilizaré ese día. Cinco o seis plomadas corredizas y cinco o seis de las comunes. Llevo dos de 20 gramos, 2 de 30 gramos y 2 de cuarenta gramos en los dos modelos de plomadas. Alicate tipo electricista que sirve para cortar un nylon o un chicote y para cortar las chuzas a los pescados. Dos trapos de algodón, uno bien limpio como para que sirva en el caso de necesitar un vendaje (recordar que pescando es muy común engancharse un anzuelo o la chuza de algún pez) y otro para limpiarse las manos. Jabón para la higiene. Una cortaplumas multiuso y si es verano repelente de insectos. Aunque no fumo, un encendedor, ya que es útil para prender un fuego en la isla si tenemos que hacer un asado o si queremos calentar el cuerpo. En una bolsa de nylon bien resguardado del agua, los documentos personales y en otra bolsa estanca el celular (no olvidarlo ¡por favor!). Un cuchillo afilado nos puede servir para cortar una rama o limpiar un pez. En un frasquito bien chico un poco de sal fina mezclado con pimienta por si se me antoja hacer un asadito de pescado a media mañana. Estos elementos caben en una caja de pesca bien pequeña y puedo asegurar que nunca necesité más que esto. Claro, esto es sólo un consejo, si a usted le encanta llevar un reel de repuesto, brújula, machete y radio, me parece muy bien, al fin y al cabo uno de los placeres de la pesca está en comprar todo eso que alguna vez vimos en la vidriera del negocio especializado.



RELATOS



Las víboras no fuman



Por Héctor Espilondo



Hace unas semanas conversando con un señor conocido me comentó que siempre lee los relatos de la página Aire Libre del diario y recordaba especialmente uno de los últimos sobre una Lampalagua y el tamaño que llegan a alcanzar. Le conté entonces el haber leído sobre una Boa cazada en Brasil que llegó a medir catorce metros y pesar casi ochenta kilos. Hace muchos años abundaba en campos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias la llamada “Boa de las vizcacheras” que también llegan a tener varios metros de largo. La vida e historia de estos animales siempre estuvo signada por toda clase de misterios, supersticiones, leyendas y mitos; tal vez por el hecho de ser un animal bíblico asociado al demonio, por tener que arrastrarse o por lo peligroso de su mordida. La historia cuenta que Cleopatra se hizo picar por un “Áspid” – una pequeña pero muy venenosa cobra – para terminar con su corta pero azarosa vida. El destino o la suerte - o ambas cosas - salvan a veces la vida de las personas que en apartadas regiones son mordidas por una víbora. Sucedió que en una partida de caza – bien adentro del monte en Santiago del Estero – uno de los cazadores fue mordido por una Yarará. Llevaron al herido y a la víbora del médico mas cercano pero igual demoraron varias horas. El médico observó que el herido no presentaba los signos habituales de la mordida del reptil. Procedió entonces a abrir el estómago del animal y encontró el cuerpo de una pequeña comadreja recién comida. La conclusión fue que este hombre salvó su vida debido a que un tiempo antes de morderlo a él, el ofidio había empleado todo su veneno en el ataque a la comadreja por lo que su mordida no fue letal para el hombre. Existe también una especie de sexto sentido que nos previene en algunas circunstancias sobre la presencia de la víbora. Estaba cazando una vez en Santiago muy concentrado en la labor del perro sin prestar mucha atención al terreno por donde caminaba, sin embargo, de pronto y sin saber porqué, algo me hizo mirar para abajo y con terror vi que estaba por pisar una Yarará con la consecuente e inevitable mordida. Entre la gente de campo se cuentan muchos mitos y leyendas. En Chaco, por ejemplo, he escuchado que hay víboras que por la noche se prenden en las ubres de las vacas echadas succionándoles la leche. También escuché el relato de la joven madre que de dormida era visitada toda las noches por una lampalagua que sigilosamente le sacaba la leche destinada a su pequeño hijo. Todos mitos y leyendas. Algo mas increíble -me contaron- sucedió durante una cacería de vizcachas. Luego de la cena uno de los muchachos se metió en su bolsa para dormir un rato. De pronto y al notar un movimiento sospechoso se encontró cara a cara con una víbora que estaba a pocos centímetros sobre su almohada. Congelado por el terror se quedó inmóvil y la víbora lentamente se introdujo dentro de la bolsa de dormir seguramente buscando el calor. Solamente imaginar la situación produce un estremecimiento. ¿Qué hacer entonces? La solución vino por el paisano que los acompañaba. Calculando el lugar donde se encontraba la víbora hicieron un agujero en la bolsa y le fueron soplando humo de cigarrillos. El reptil molesto por el humo se retiró tan cautelosamente como había llegado. Seguramente hicieron falta varios tragos de ginebra para recomponer a la víctima de la situación. ¿Cigarrillos negros o rubios? Preguntó un desubicado - ¿Negros? ¡Negros quedamos nosotros del Julepe!