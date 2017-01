Fórmula 1: habrá más seguridad en Australia Deportes 09/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO F1 LIVE MELBOURNE. Ordenaron modificar vías de escape para el GP de Australia.

Los nuevos coches de Fórmula 1 harán que el circuito de Albert Park sufra modificaciones en 2017. Los monoplazas más veloces obligarán a que el trazado australiano se adapte a las necesidades de los vehículos antes del comienzo de la temporada.

La FIA predice que la velocidad del paso por curva aumentará entre 20 y 50 kph, los puntos de frenada estarán más lejos (entre 20 y 30 metros) y los tiempos por vuelta se reducirán entre tres y cuatro segundos.

Estos datos obligaron a mejorar la seguridad, con trabajos que incluyen modificaciones en las barreras de las curvas 1, 6 y 14; además de incluir protecciones Tecpro en la curva 12.

"La FIA nos ha dado instrucciones, basadas en las simulaciones que han realizado, sobre qué curvas necesitarán más protecciones o el caso de la 12, donde se incluirá una barrera para las altas velocidades", dijo Craig Moca, director de la División de Infraestructura de la organización del Gran Premio de Australia.



LA CHANCE DE BOTTAS

Valtteri Bottas ha emergido desde hace unas semanas como el principal candidato a sustituir a Nico Rosberg en Mercedes.

Después de que los rumores indicaran que el finlandés había visitado la fábrica del equipo de Brackley antes de Navidad, su compatriota Mika Hakkinen confirmó la existencia de las negociaciones entre Bottas y el equipo que dominó las últimas temporadas de la F1.

"Sí, es cierto. Falta ver qué ocurre, pero esa no es mi decisión. La situación no podría ser mejor. Eres un piloto deseado y te están buscando en el box de Mercedes. Realmente, es una situación de ensueño", expresó Hakkinen.

No existe todavía una fecha concreta para el anuncio del fichaje de Bottas, aunque se espera que la confirmación llegue en las próximas semanas. "Se definirá antes de los primeros test de pretemporada", arriesgó Hakkinen.



MANOR CERCA DE IRSE

Manor podría tener los días contados en Fórmula 1. El equipo de Banbury ha entrado en proceso de administración y peligra su futuro de cara al inicio de la temporada al no poder llegar a un acuerdo con un inversor. Los trabajadores recibieron la información durante una reunión que se realizó en la fábrica durante las últimas horas.

La empresa FRP Advisory LLP se ha unido a Just Racing Services Ltd como administradora del equipo Manor y si bien se adelantó que no se reducirá el número de trabajadores en el corto plazo, hay muy poco tiempo para encontrar una solución antes de la primera prueba de la temporada en Australia.

"El equipo progresó desde el comienzo de 2015, cuyo mejor momento fue sumar un punto en la temporada pasada. Pero para poder operar un equipo de Fórmula 1 se necesitan inversiones constantes", señaló la empresa en un comunicado.