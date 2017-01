Ceschi Información General 09/01/2017 Redacción Leer mas ...

¿Muro o puente?



En el discurso a los participantes en el Encuen­tro Mundial de Movimientos Populares (5.11.16), el papa Francisco muestra cómo para Jesús son más importantes las personas que la mera observancia de leyes. Un sábado Jesús se "atrevió" a curar la mano atrofiada de un hombre. El Pa­pa comenta:

"La mano, ese signo tan fuerte del obrar, del trabajo. Je­sús le devolvió a ese hombre la capacidad de trabajar y con eso le devolvió la dignidad. Cuántas manos atrofiadas, cuántas personas privadas de la dignidad del trabajo porque los hipócritas, para defender sistemas injustos, se oponen a que sean sanadas! A veces pienso que cuando ustedes, los pobres organizados, se inventan su propio trabajo, creando una cooperativa, recuperando una fábrica quebrada, reciclando el descarte de la sociedad de consumo, enfrentando las inclemencias del tiempo para vender en la plaza, reclamando una parcela de tierra para cultivar y alimentar a los hambrientos, cuando hacen esto están imitando a Jesús, porque buscan sanar, aunque sea un poquito, aunque sea precariamente, esa atrofia del sistema socioeconómico imperante que es el desem­pleo. No me extraña que a ustedes también los vigilen o los persigan, y tampoco me extraña que a los soberbios no les interese lo que ustedes digan".

Francisco sintoniza con las "3-T" (techo, tierra, trabajo): "Ese grito de ustedes que hago mío, tiene algo de esa inteli­gencia humilde pero a la vez fuerte y sanadora. Un proyecto-puente de los pueblos frente al proyecto-muro del dinero. Un proyecto que apunta al desarrollo humano integral. Algunos saben que nuestro amigo el cardenal Turkson está presidiendo ahora el Dicasterio que lleva ese nombre: Desarrollo Humano Integral. Lo contrario al desarrollo, podría decirse, es la atrofia, la parálisis. Tenemos que ayudar para que el mundo se sane de esa atrofia moral (...). El desarrollo no se re­duce al consumo, al bienestar de pocos. Incluye a todos los pueblos y personas en la plenitud de su dignidad, disfrutando fraternalmente de la maravilla de la creación".