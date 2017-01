Ronaldo, el gran candidato

Después de llevarse el Balón de Oro, el portugués Cristiano Ronaldo buscará hoy ser galardonado con el premio de la FIFA al mejor futbolista del año 2016, en una ceremonia en Zúrich (desde las 14:30 hora argentina) en la que su técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, podría ser elegido mejor entrenador. El pasado año, la FIFA puso fin a su colaboración con France Football para la entrega conjunta del Balón de Oro, volviendo a conceder sus galardones por separado.

La organización internacional creó sus propios premios, que ha bautizado como "Best FIFA Football Awards" y que contarán con la actriz estadounidense Eva Longoria y el presentador alemán Marco Schreyl como maestros de ceremonias. Si el Balón de Oro se lo llevó claramente Ronaldo, todo parece indicar que el portugués repetirá como el primer "The Best" de la historia, así al menos lo ha publicado ya este domingo el diario Marca en su página web, en una de las muchas filtraciones que suelen acompañar a estos premios. No obstante, la apuesta no es descabellada teniendo en cuenta que CR7 tuvo un mágico 2016, en el que fue campeón de Europa con el Real Madrid y luego con la selección de Portugal. En la Liga de Campeones logró su tercer título y fue el máximo goleador de la competición por cuarta edición consecutiva (16 dianas en 12 partidos). Pero si un éxito fue histórico para él fue el logrado con Portugal en la Eurocopa, derrotando a Francia en la final de Saint-Denis, donde Cristiano se lesionó en la primera parte (minuto 25). Fue evacuado en camilla llorando, antes de poder volver para seguir desde el banquillo los últimos minutos, animando y dirigiendo a sus compañeros casi con dotes de entrenador. El gol de Eder en la prórroga dio a Portugal su primer gran título. "Fue un año inolvidable, a nivel colectivo e individual", destacó la estrella lusa en diciembre tras ganar el Mundial de Clubes, donde acabó como máximo anotador y mejor jugador del torneo. A estos títulos hay que sumar también la Supercopa de Europa, el mes de agosto contra el Sevilla, aunque no la jugó por estar lesionado.

Por ello parece claramente favorito ante los otros dos finalistas, dos hombres que también juegan en la Liga española, el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Para mejor entrenador del año, el francés Zinedine Zidane podría ver premiado su título europeo con el Real Madrid. Contra él compiten el portugués Fernando Santos, campeón de la Eurocopa con su país, y el italiano Claudio Ranieri, que llevó al modesto Leicester a un inesperado título en la Premier League inglesa. En la categoría a la mejor futbolista del año, la brasileña Marta tendrá como rivales a la alemana Melanie Behringer y a la estadounidense Carli Lloyd. Para el premio Puskas al mejor gol del año son candidatos la venezolana Daniuska Rodríguez, el brasileño Marlone y el malasio Mohd Faiz Subri.



¿SE AMPLIA O NO?

La FIFA decidirá este martes en la reunión de su Consejo si amplía el número de equipos participantes en el Mundial de 2026 a 48 selecciones (para un total de 80 partidos) en lugar de las 32 actuales (con 64 encuentros), tal como defiende el presidente del organismo Gianni Infantino.