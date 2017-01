Weretilneck y Bergman Nacionales 09/01/2017 Redacción Leer mas ...

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró ayer que él no es quién "para pedirle la renuncia" al rabino Sergio Bergman como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y que la tarea de "evaluar" su desempeño durante los graves incendios en esa provincia, en La Pampa y en el sur bonaerense es competencia del presidente Mauricio Macri.

En declaraciones a radio 10, el gobernador indicó que no se siente en condiciones de brindar una "opinión convincente sobre la tarea del ministro" dado que no conoce "su tarea ni el presupuesto" asignado a la cartera".