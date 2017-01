Por agresión a mujer policía

"Agresión a una mujer policía", llevó como título una nota de LA OPINION online del pasado 5 de este mes, y entre otros detalles se dio a conocer que un grupo de personas agredió a una mujer policía, en momento que se llevó a cabo un procedimiento en la cordobesa ciudad de Morteros. Esto sucedió ante la pasiva mirada de un compañero de la uniformada golpeada, que solamente observó la cobarde agresión.



AGRESORA DETENIDA



En la jornada posterior, en este caso en nota titulada "Detuvieron a agresora de una policía", informamos que se trata de Carla González, alias "Calu", de 19 años de edad, quien contaba antecedentes por el mismo delito. Por otra parte, señalamos que el mal policía quedó a disposición del Tribunal de Conducta Policial, de la cordobesa ciudad de Morteros.



También señalamos que la cabo 1º Liliana Oviedo fue atendida convenientemente en en un centro de asistencia médica, y que se reponía en su domicilio.



DEBE DECLARAR



De acuerdo a lo conocido en última horas, mañana Carla González deberá prestar declaración ante la Justicia, y posterior a la indagatoria el fiscal decidirá sobre su situación procesal.



Por otra parte, trascendió que desde la Policía de la provincia de Córdoba se informó que se resolvió suspender preventivamente en sus funciones al efectivo policial, colocándolo en situación pasiva.



OPINION DE COLEGAS



Tras enterarse a través de LA OPINION online sobre lo ocurrido en Morteros, varios uniformados rafaelinos manifestaron su punto de vista al respecto de la actuación del policía que no ayudó a la compañera.



Algunos de los comentarios escuchados:



* "Este tipo no tiene que estar más en la Policía. Es una verguenza para la institución. No solamente debe ser pasado a disponibilidad, sino que lo deben echar de la fuerza".



* "Para mi no alcanza con que de ahora en más le den una tarea administrativa. No creo que ningún compañero lo mire con respeto. Un cag... como este no merece estar en la Policía".



* "Suponte que dentro de un tiempo lo vuelvan a mandar a la calle. ¿Quién será el compañero que acepte trabajar con un tipo como este? En un hecho simple para actuar como lo fue el de la compañera agredida, se borró. ¿Te imaginás qué podría pasar en una balecera?".