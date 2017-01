Un grupo de abuelos, las bochas y una resistencia en la ciclovía Locales 08/01/2017 Mauro Gentinetti Se junta en el lugar desde hace tiempo. Pero, ante algunas quejas de vecinos, les desarmaron la cancha y les construyeron otra, unos metros más lejos. Los abuelos nunca fueron ahí, se quejaron y les devolvieron su espacio.

Ampliar FOTO J. BARRERA UNA COSTUMBRE./ Cuando cae la tarde, las bochas entran a rodar en la cancha de Sargento Cabral y la ciclovía.

Dicen que la juntada empezó a organizarla uno de los vecinos del sector. Primero lo hizo con un par de amigos, que empezaron a llegar a su casa con sus juegos de bochas. Luego se fueron sumando otros conocidos del sector. Varios experimentados en el manejo del bochín. Y otros simplemente como observadores y buenos para la opinión.

Lo cierto es que el armado de la cancha terminó por consolidar el hábito, sobre todo en tiempos de calor. Algunos abuelos se llegaban hasta el lugar en sus bicicletas y otros lo hacían con una reposera o sillón para poder seguir de cerca las partidas.

La cancha se ubicó en la intersección de la ciclovía y calle Sargento Cabral, del lado sur, sobre un pequeño espacio verde que hay entre la diminuta calle y la línea de las viviendas. Transeúntes y ciclistas, pasaban a un costado y observaban los suaves movimientos, los gritos y las risas de los nonos bochófilos.

Pero lo que se había convertido en parte del paisaje de la ciclovía, terminó siendo un foco de conflicto que demandó la intervención de la Municipalidad. Pero que no logró apagar la pasión por las bochas, el encuentro y los amigos.

Los abuelos pueden tener menos fuerzas que otros años. Pero no pierden las energías. Al menos, los que van a jugar a las bochas en la ciclovía, se hacen sentir. Y eso, a algunos vecinos, sobre todo a aquellos donde la cancha había quedado pegada al divisorio del patio, no les gustó.

Es por esto que hicieron sus reclamos, y en más de una ocasión. Hasta que, a fines del año pasado, el Municipio decidió intervenir. Primero fue a través de una charla informal, donde personal municipal se acercó hasta el lugar para conversar con los abuelos sobre la situación. Pero ante la falta de respuestas, se optó por la opción menos deseada: el desarme de la cancha.

El planteo fue claro: no les pidieron que no jugaran a las bochas, sino que lo hicieran algunos metros más adelante, sobre la misma ciclovía, pero en la intersección con Remedios de Escalada, detrás de la Escuela Pizzurno. De hecho, el Municipio se encargó de construir una cancha nueva en ese lugar, aportando los materiales y la mano de obra.

Pero los abuelos nunca fueron. Ni una sola bocha rodó por esa cancha ni pegó contra las paredes de madera. No hubo bochazos ni mediciones para saber cuál había quedado más cerca. Se convirtió en la cancha del rechazo y, aún hoy, se puede ver cómo los pastos crecen en torno a ella.

Los nonos se quejaron. A través de las redes sociales, recibieron el apoyo de algunos vecinos. Incluso el tema llegó a circular por algunos medios. Los abuelos amenazaron con volver a instalarla, como ya lo habían hecho una vez. Y finalmente los oyeron.

Ellos aseguran que la otra cancha, la que está detrás de la Escuela Pizzurno, les queda muy lejos. Pero si se les pregunta en confianza, reconocen que se trató de una jugada que nunca quisieron perder. Porque sienten que el lugar es suyo y que no pueden obligarlos a mudarse.

De todas maneras, algo tuvieron que ceder. Les volvieron a armar la cancha en el mismo sector. Pero en vez de ubicarla del lado sur de la ciclovía, lo hicieron del lado norte. Es decir, a unos diez metros más lejos de las casas del lugar. Hace unos días, el último jueves de 2016, la cancha se mostró repleta de abuelos. En horas de la noche, adentro del perímetro, armaron tablones y comieron un asado. Dicen que festejaban la llegada del año nuevo. Para algunos, riéndose expresan, puede ser último. Pero, en realidad, celebraban algo más: el volver a sentirse jóvenes.