“Estamos peor que en abril” Locales 08/01/2017 Redacción Leonardo Alassia, productor de Eguzquiza, brindó un panorama de la realidad de la zona rural, tremendamente afectada por los excesos hídricos. El directivo de la Rural afirmó que seguirán cerrando tambos y que es “una situación injusta y lamentable”.

Ampliar FOTO LA OPINION DESESPERANTE. Los anegamientos en la zona de Eguzquiza, una síntesis de las consecuencias en la región.

Esta semana salimos de Rafaela en un par de ocasiones para realizar un paneo general de la situación, luego de los casi 500 mm de lluvia, o más en algunos sectores, caídos en un lapso de 12 días. Las imágenes fueron dantescas, desesperantes, devastadoras, mucho más si se tiene en cuenta que las imágenes de abril todavía están muy presentes.

Es imposible no pensar en las consecuencias de estos excesos hídricos, lo que significa para los productores y las afectaciones a nuestra ciudad. En el sector rural pérdidas millonarias, caída de puestos de trabajo, cierre de unidades productivas. En la región la profundización de una recesión prolongada.

Leonardo Alassia es un productor de Egusquiza y uno de los más jóvenes y emprendedores directivos de la Sociedad Rural de Rafaela. Uno de los tantos que muestra capacidad de trabajo y empuje, mucho más para salir de situaciones como las últimas.

Dialogamos con Leonardo, quien expresó que “es difícil saber cuándo puede llegar esta clase de catástrofe, pero se puede empezar a prever. Está a la vista que la prevención hace muchos años que se viene dando, sobre todo en nuestra zona”.

Lo que hoy se critica desde el sector rural es la falta de obras, o de coordinación de las mismas. Al respecto Alassia expresó: “Hablando con nuestros padres, nuestros abuelos sabemos que ellos sufrieron muchas inundaciones, años ´78, ´81, pero en ese momento no había la infraestructura que hay hoy en día. Sucede que la poca o mucha infraestructura que hay hoy está mal diseñada”.

Rápidamente uno piensa en el cuadro de abril, que significó otro golpe duro para el campo. Tratando de hacer una comparación, el productor nos contó que “en la parte de inundación estamos igual que en abril, muy similar. Pero desde lo productivo estamos peor que en abril. Cuando se desató la anterior crisis, con los 600 mm, los 28 días sin sol y demás, la mayoría de los productores y especialmente los tamberos todas las reservas de invierno ya las tenían en un 85%, 90% guardadas en el campo. Hoy por hoy las reservas que se van a realizar para el invierno estaban comenzando ahora, a partir del 15 de enero. Entonces posiblemente estamos peor, cuando llegue el invierno no vamos a tener las reservas que sí llegamos a tener el año pasado”. Y agregó: “Aquellas reservas que estaban para ser procesadas y almacenadas, si en los próximos 5, 6 días el agua no se va se van a pudrir y van a quedar tiradas”.



PERSPECTIVAS NEGATIVAS



La tenue lluvia de anoche y los truenos de ayer por la mañana hicieron temer lo peor, nuevamente. Afortunadamente el clima aguantó y la expectativa pasa por el escurrimiento del agua, muy difícil hasta aquí.

Sobre la permanencia del agua Leonardo nos informó que “en Egusquiza se fue en algunos sectores el agua, pero en otros lados tienen los corrales llenos de agua, los animales no tienen dónde estar, los cultivos están inundados. Depende de la zona geográfica, pero un 70% sigue bajo agua.” Esto puede comenzar a generar mortandad de animales, sobre los cuales aún hay aún no hay datos puntuales. De cualquier manera Alassia puntualizó que “si el agua no se sigue yendo en los próximos días puede empezar a darse sin dudas la mortandad de animales, si no comenzó a darse, sobre todo en los terneros más chiquititos, los recién nacidos.”

Finalmente consultamos al directivo de la Sociedad Rural sobre el parte de prensa, crítico y duro, emitido esta semana. Alassia opinó: “Entiendo que el comunicado no se explaya, es contundente, habla de lo injusto y lamentable de la situación y de todos los perjuicios que causan estas lluvias. Pero puntualmente el comunicado está destinado a las autoridades nacionales y sobre todo a las autoridades provinciales. Porque en abril hubo un problema muy similar a ahora y desde abril no se hizo nada, nada de nada. Lo único que nos dicen es que están estudiando, esto en supervisión, esto en aprobación, pero no escuché, no vi en el nuevo presupuesto provincial ni una partida nueva, que se van a comprar máquinas motoniveladoras, dragas, se le va a dar espacio a profesionales de la materia, en este caso en el Ministerio de Infraestructura y Transporte a ingenieros civiles o ingenieros hídricos. No quiero defenestrar a nadie ni cargar contra nadie, pero el Ministerio de la Producción está lleno de abogados y contadores, no hay ingenieros agrónomos, no hay veterinarios dentro del Ministerio. Lo que vemos es la nada, absolutamente. Por eso está dirigido puntualmente a los funcionarios nacionales y provinciales.” Y finalmente agregó: “Alguien en Ramona lo dijo muy bien, los políticos aparecen ahora y dentro de 2 meses, cuando el agua se va, no aparecen más.”