Los primeros del año Deportes 08/01/2017 Redacción "Chocho" Llop paró su primer 11 en el 2017 y fue ayer en el predio del Autódromo, con algunos ausentes por lesiones y muchos pibes. Kevin Itabel no entrenó por un fuerte dolor abdominal. La "Crema" vuelve el lunes a los trabajos.

Ampliar FOTO LA OPINION FUTBOL EN EL PREDIO. / Robin Ramírez recibe y el juvenil Lucas Blondel llega a la marca junto con Santiago Paz.

Atlético de Rafaela comenzó hace unos días su pretemporada para encarar el 2017 de la mejor manera y el "maleficio" que sufrió en el último semestre con las lesiones parece que persiste.

Kevin Itabel amaneció con un fuerte dolor en la parte inferior derecha del abdomen y no se pudo entrenar. En horas de la tarde le realizaron estudios clínicos para comprobar si se trataba de apendicitis, aunque anoche el cuerpo médico descartó en principio este diagnóstico y confirmó que tiene un cuadro abdominal agudo.

Tras unos días de descanso el equipo de Juan Manuel Llop volvió a enfocarse en su gran objetivo del semestre que se viene: mantener la categoría. Por eso ayer el entrenador realizó un ensayo de fútbol y paró el primer equipo del año.

La novedad estuvo en la presencia de varios juveniles entre los titulares, con el defensor Lucas Blondel y el volante Angelo Martino en el primer equipo. También sumó sus primeros minutos en la ‘Crema’ el delantero Manuel Bustos, que arrancó para los suplentes y luego pasó para los titulares en el lugar de Mauro Albertengo.

Por otro lado, Lucas Pittinari trabajó de manera diferenciada por una molestia menor en el gemelo.

Atlético trabajó ayer por la mañana en el predio del Polideportivo del Autódromo y ‘Chocho’ Llop paró dos equipos para desarrollar los primeros minutos formales de fútbol del 2017. Fue triunfo para el conjunto alternativo por 2-1 con goles de Marco Borgnino y Nicolás Toloza, mientras que Oscar Carniello descontó.

Por un lado, el titular formó con: Guido Rossetti; Blondel, Carniello, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Santiago Paz, Facundo Solosa y Martino; Fernando Luna y Albertengo (Bustos).

El elenco alternativo lo hizo con: Matías Tagliamonte; Eros Medaglia, Tomás Baroni, Nicolás Canavessio, Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Diego Montiel, Mateo Castellano y Gabriel Morales; Marco Borgnino (Nicolás Toloza) y Manuel Bustos (Robin Ramírez).



Trabajan en la recuperación. Tanto el arquero Lucas Hoyos como el defensor Teodoro Paredes se movieron de manera diferenciada y ambos se recuperan favorablemente de diferentes lesiones físicas.



Nuevo amistoso. Aún no fue confirmado oficialmente pero es un hecho que el torneo de primera división no estará comenzando como estaba previsto en la primera semana del mes de febrero. Esto obliga a cambiar la planificación de pretemporada y es por esto que Atlético agregó un cuarto amistoso de verano. El miércoles 18 se enfrentará ante el Deportivo Libertad de Sunchales, aún en escenario a definir.

De esta manera, los cotejos preparatorios de la ‘Crema’ en el mes de enero serán los siguientes: vs Sportivo Belgrano de San Francisco (el 14 acá y el 21 allá), vs Dep. Libertad (el 18), vs Unión de Santa Fe (el 28 allá).



Vuelta al trabajo. El plantel profesional de Atlético de Rafaela quedó licenciado hasta el lunes en donde volverán a los trabajos en el primer día (de tres) de doble turno que tendrá la próxima semana de pretemporada.



Sin novedades. Hugo Issa, director deportivo de Atlético de Rafaela, le adelantó a este medio que por estas horas podría llegar a cerrarse la llegada de un delantero. Se hicieron dos ofertas (los nombres no trascendieron) y se aguarda respuesta. Al cierre de nuestra edición las negociaciones seguían sin definición. Quizás en la jornada de hoy puedan surgir más novedades.