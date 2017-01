El PAMI revisará plan de subsidios a medicamentos Nacionales 08/01/2017 Redacción "No" se puede "dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este", dijo el director de la obra social de jubilados y pensionados, Carlos Regazzoni.

Ampliar FOTO ARCHIVO NA REGAZZONI. Busca optimizar el sistema de subsidios para que lleguen a quienes lo necesitan.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El PAMI revisará los subsidios que otorga a jubilados y pensionados a través de la cobertura total de los medicamentos para "corregir los abusos", al tiempo que subrayó que "el problema está en el propio sistema". "El problema está en el propio sistema. Nosotros queremos corregir un sistema de otorgamiento de subsidios que permitía este tipo de distorsiones: Personas con autos, barcos o avionetas tenían acceso a un subsidio social. Eso hay que corregirlo. El que lo necesita lo tendrá, pero hay que corregir los abusos", sostuvo el director ejecutivo del organismo, Carlos Regazzoni.

El funcionario justificó la medida de ese organismo para dejar de entregar medicamentos gratis a un sector de jubilados y pensionados al señalar que "no" se puede "dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este". Regazzoni defendió la medida anunciada este sábado para revisar las coberturas del 100 por ciento del precio de los medicamentos para quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años o más de un inmueble, una aeronave, una embarcación, o cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos. "No podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este", ejemplificó Regazzoni en declaraciones al canal TN y señaló que lo que se busca es "que sea justo el sistema" porque "hoy en día no es justo si una persona que tiene un yate de lujo o que vive en un country de lujo o que tiene un avión recibe medicamentos gratis del PAMI".

No obstante, el funcionario aseguró que "si una persona tiene un auto o incluso dos propiedades, pero es una zona vulnerable, la persona tiene que tomar varios remedios porque tiene varias enfermedades, el PAMI va a estar ahí y va a acompañarlo con un subsidio del 100 por ciento, cuando sea necesario".

Regazzoni se refirió así a los casos en los cuales el jubilado o pensionado cobre más de 1,5 haberes previsionales mínimos o cobre menos, pero tenga más de una propiedad o un auto de menos de 10 años, y los remedios le demanden el 5 por ciento o más de sus ingresos.

En esos casos, el PAMI le otorgará el subsidio pero requerirá un informe social, la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y la revalidación médica.

En diálogo con Radio Mitre, el director ejecutivo del PAMI subrayó que hasta encontraron casos de personas que retiraban medicamentos que luego daban a sus mascotas y llamó a "administrar la cosa pública con responsabilidad y racionalidad". "Todo lo demás está garantizado. Quien gana la mínima, menos de un haber y medio, o tiene una condición crónica tiene los medicamentos al 100 por ciento. Pero las distorsiones las vamos a revisar", subrayó Regazzoni, quien recordó que "el PAMI ya da los remedios con un descuento del 80 por ciento". Con esta medida, registrada en la Disposición Conjunta 0005- 17, el Estado se ahorraría unos 1.600 millones de pesos anuales.