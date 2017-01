El sistema de monotributo mejorará con los cambios Suplemento Economía 08/01/2017 Redacción Las modificaciones aumentarán el nivel de formalidad.

Tributaristas evaluaron que las reformas al régimen del monotributo "mejorarán el sistema impositivo", ya que al actualizar las escalas se beneficia a los contribuyentes, pero pusieron en duda que vayan a frenar la evasión y mejorar los controles. El presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Ariel Barraud, consideró que las modificaciones "obviamente permitirán aumentar la recaudación y es positivo que se hayan actualizado las escalas, ya que no se hacía desde hace mucho tiempo, sobre todo en los tramos impositivos". "No obstante, seguimos estando lejos entre lo que paga un autónomo o monotributista, y los que están en el régimen general", explicó el especialista. Dijo que "aún cuando subieron el monotributo seguimos viendo que hay mucha diferencia en el impacto impositivo, aunque es un acercamiento a ir resolviendo el problema". Señaló que "hay un incentivo" para que la gente no se pase al régimen general y se salga del monotributo, aun cuando su actividad puede encuadrarse en el régimen de ganancias".

Barraud consideró que "no se soluciona el tema del enanismo fiscal, que son los casos en que la gente declara menos de lo que factura en realidad". "Subir las escalas va solucionando este problema, pero va a seguir estando porque seguimos lejos con el primer peldaño de ganancias y es una situación a resolver", señaló. Explicó que "la idea sería hacer ese acercamiento en una forma más gradual, pero políticamente no está bien visto que la gente pague ganancias". Recordó que "el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias del gobierno proponía un mayor acercamiento entre monotributo y ganancias pero se dejó de lado".

Barraud dijo que "con el nuevo impuesto y los cambios en las escalas se está acercado un poquito, y aunque sigue habiendo un salto muy grande, el sistema va en un camino correcto para que fomente más la formalidad".

Por su parte, el especialista en impuestos Adalberto Dalmasio consideró que "en general las nuevas escalas benefician a los contribuyentes en las más bajas, pero en las más altas habría que hacer un análisis mas exhaustivo, porque depende de cada caso particular". "Es un error creer que siempre conviene estar en el monotributo, porque aunque generalmente suele ser más barato que los regímenes generales, no es siempre así y hay que valorar cada caso en particular", advirtió Dalmasio.

Además, puntualizó que "no es definitivo que en todos los casos pueda convenir el monotributo, porque para otros puede ser más barato el régimen general y no es una situación homogénea para todo el mundo". Consideró positivo que ahora "el aporte previsional sea proporcional, aumentando un 10% por escala, porque mejora la recaudación del sistema jubilatorio y hay más equidad e igualdad, como por ejemplo pasa en los aportes en relación de dependencia, que son proporcionales al ingreso salarial". Coincidió en que no "se solucionan" los casos del denominado enanismo fiscal, que consisten en colocarse en una categoría menor para pagar un impuesto menor.

No obstante, admitió que "para la AFIP es muy difícil controlar y estos casos, sobre todo en un sistema que pasó de tener un millón y medio de contribuyentes a los más de tres millones actuales". Para el especialista, "la gente busca estar en el monotributo porque es menos costoso y más simple que el régimen general, donde se necesita el auxilio de un contador, más información, hay más vencimiento y todo eso representa mayores costos".

Dalmasio, integrante del estudio Bertaza, Nicollini, Corti y Asociados, opinó que "en general no hay un cambio estructural, sino lo que han hecho es actualizar las bases imponibles, los impuestos integrados y el SIPA, teniendo en cuenta la inflación de los últimos, pero siguen existiendo problemas y como evitar el enanismo fiscal".