Aquella Rafaela Información General 08/01/2017 Oscar Pautasso El Pinerolo

Este es un recuerdo de mi infancia, son mis recuerdos, lejanos algunos, que con el paso del tiempo han quedado olvidados... otros, se grabaron a fuego en mi alma y en mi memoria. Hay mucha gente mayor, que conoce y vivió mucho más que yo todas estas historias y anécdotas de aquella Rafaela del tiempo viejo. Y creo que “el Pinerolo” fue uno de los lugares históricos y típicos de nuestra ciudad.

Su nombre lo trajeron los “gringos”, que llegaron de aquella lejana zona de la Bella Italia, Pinerolo. Lo recuerdo bien, pasaron muchos años... yo contaba por esos tiempos 6 años, junto a mi padre, todos los meses, desde el campo de mi viejo terruño, Nuevo Torino, veníamos a realizar las compras del mes: almacén, tienda, algún par de zapatos y después de vuelta al pago. Como si lo viera todavía... se ubicaba frente a la plaza, precisamente en la esquina de Colón y Rivadavia, donde hoy funciona una casa de artículos para hombres.

Su frente pintado de marrón, ya un poco abandonado, era una casa de la época y sobre su gran puerta de entrada, con letras amarillentas, se leía: “Bar Pinerolo”... toda una historia. Al lado un gran patio, frente del mismo unos postes con argollas, para atar aquellos nobles y esforzados caballos que desde la zona llegaban, sudorosos, tirando un sulky, carros o jardineras. Había algunos autos, pero pocos, que se colocaban frente al local. Muchas veces mi padre estacionaba el auto frente al Pinerolo, cruzábamos con mi madre la plaza y nos dejaba en las Tiendas Ripamonti.

El volvía solo y mientras esperaba, se tomaba su Cinzano con Pineral, acompañado con alguna “picada” de chorizo, queso y aceitunas, la clásica “jardinera” de aquella época... muy pocas veces me permitió que lo acompañara, no sé, creo que en el “Pinerolo” había de “todo”... Para la gente mayor era “La clásica fonda”, un restorán de la época... La mura, truco, copas, algo de almacén, caras coloradas y alegres por el moscato, siempre se escuchaba alguna “canzoneta” piamontesa. Me parece escucharlas desde la vereda... “La violeta, lava, lava...” Con mis ojos asombrados veía todo ese pequeño mundo, desconocido para mí, pero tan caro para nuestras familias italianas.

Volví muchas veces a Rafaela, hasta que finalmente me quedé para siempre. “El Pinerolo” siguió por mucho tiempo, era el lugar de la reunión obligada de los parroquianos de la época; y por un raro designio de la vida, generalmente poblaban sus rústicas mesas los “gringos” del campo, como les decían... Allí, mientras esperaban a la “patrona”, que hacía las compras, tomaban una copa, charlaban de lo suyo, la cosecha, el precio de la leche, el tiempo que no llovía... mientras algunos, apoyados sobre el mostrador, con 4 o 5 ajenjos de más, entonaban un “Masulin di Fiore”. Todo un paisaje típico del ayer.

Creo que uno de sus últimos dueños fue un señor de apellido Martinoli, y que mi padre conocía. Fue el boliche del centro, como “La Gloria” o el de los “Rosetti”, al lado de la Iglesia, pero el tiempo, las costumbres y la ciudad pujante, lo sepultó como a tantos, para siempre... Ya los “gringos” del campo venían más con sus modernos autos pero compraban y se volvían... ya no estaba “El Pinerolo”, adónde iban a ir... El progreso es bueno, pero cobra muy caras todas estas cosas tan queridas.

Algunos jóvenes que se interesan por la historia de Rafaela, quiero que sepan que “El Pinerolo”, “La Casa Redonda”, el “Pequeño Palermo Recreo de Italia”, y tantos otros constituyen la verdadera historia de la ciudad. Allí, sobre sus mesas, pasaron aquella juventud, alegrías, sueños y amarguras...

Hoy, estoy repasando viejas fotografías de mi familia, recortes ya amarillentos de acontecimientos pasados y me emociono, recuerdo hechos, gente y lugares que ya no están. Voló mi imaginación y pienso, solo, cuántos años han pasado... casi 60, se me nublan los ojos, me parece estar tomado de la mano de mi padre, frente al “Pinerolo”, con su vereda de ladrillos y su aroma de vino en el ambiente... Allí estaba yo, con mis zapatos bien lustrados, las medias “tres cuartos” y el pullover azul, mientras pedía mi clásica “naranjina”, y volando en el recuerdo de las cosas gratas me pareció volver a cruzar la plaza de la mano de mi padre, que apurado me decía: “vamos Oscar, apurate que mamá nos espera en Ripamonti”. Mientras, a lo lejos, escuchaba todavía aquella vieja canzoneta... E, la violeta, la va, la va...



Escrito en julio de 2002.