¿Qué pasó en Mayerling? Recuerdos de Viena Información General 08/01/2017 Diana Biscayart Leer mas ...

Ampliar FRANCISCO JOSE I./ Emperador de Austria.

NOTA III



Desde la Casa Real austrohúngara creían que obviando parte de los detalles de cómo, porqué y con quién ocurrió el trágico suceso todo quedaría olvidado en poco tiempo, pero tuvo un efecto totalmente contrario, pues a partir de aquel instante comenzaron a surgir un sinfín de especulaciones y teorías conspirativas y, sobre todo, a salir a la luz numerosos escándalos relacionados con la vida del heredero y sus relaciones personales y familiares. Se hicieron públicos datos de la complicada relación que mantuvo Rodolfo con su padre Francisco José I, cómo fue arrebatado de los brazos de la emperatriz Sissi nada más nacer para darle una férrea y disciplinaria educación a muchos kilómetros de la casa familiar, su maltrecho matrimonio de conveniencia con Estefanía de Bélgica o la relación amorosa que mantuvo con la jovencísima María Vetsera, a la que casi doblaba la edad y con la que acabó su vida de una forma trágica. Pero además de todo esto otros turbios asuntos de Estado se destaparon, descubriéndose la fallida conspiración que el príncipe heredero organizó para hacer estallar un conflicto en contra de su padre, al apoyar a los movimientos nacionalistas húngaros.

Muchos son los que vieron en la extraña muerte del príncipe un complot desde el propio gobierno austríaco, incluso planeado por el mismísimo emperador, con el fin de dejar las cosas como estaban y no se produjese una revolución en Hungría que hiciese tambalear la estabilidad del Imperio. Otros opinan que fue un magnicidio realizado por el servicio de espionaje del gobierno francés, muy interesado en que estallase el conflicto en Hungría, al ver que el fracasado intento de desestabilización había hecho que el príncipe Rodolfo desistiese de la idea de traicionar a su padre. Tampoco hay que obviar la teoría de los que creen que se trató de un crimen pasional ordenado por la propia esposa de Rodolfo, Estefanía de Bélgica.

Esta hipótesis viene apoyada por algunos testimonios que vieron el cuerpo de María Vetsera y el cual no presentaba ningún orificio de bala pero sí cuantiosas heridas y contusiones como si hubiese recibido una paliza mortal. Sea cual fuere el motivo real de lo que ocurrió aquel 30 de enero de 1889, todos los datos y respuestas al respecto quedaron guardados como un secreto que Sissi y su esposo se llevaron consigo a la tumba. Es así como Rodolfo, fue puesto en mano de nodrizas. Apenas cumplidos los 7 años, y entregado al general conde de Gondrecourt, que decidió endurecer su carácter, despertándolo por la noche con un disparo de pistola en sus oídos, o sometiéndolo a reiteradas duchas heladas. A los cuatro meses de semejante régimen, el niño había perdido peso, color, y tanto ánimo, que Sissi, logró que se le cambiara el preceptor. Sin embargo, eso no evitaría que Rodolfo siguiera sufriendo crisis de llanto y períodos de depresión. La llegada de la adolescencia, produjo un cambio radical en Rodolfo. Dotado ahora de la capacidad de viajar, recorrió Baviera, Grecia, Egipto, Gran Bretaña, y comenzó a forjarse en él, una idea de la monarquía muy distinta de la sustentada por su padre: el emperador Francisco José. Este, preocupado por lo que consideraba diletantismo, decidió casarlo con la princesa Estefanía de Bélgica.

De esa manera, pretendía estrechar lazos con la casa de Coburgo y obligar a Rodolfo a sentar cabeza. El remedio pensado por el emperador, se reveló pronto de escaso valor. Tras el nacimiento de su hija Isabel, y enterado de la noticia de que Estefanía no podría darle más hijos, Rodolfo se entregó a una vida de placeres, entretejida de conspiraciones. Mientras, convirtió en su amante a la bailarina húngara, Mizzi Kasear, Rodolfo entró en relaciones con los nacionalistas húngaros. En mayo de 1888, apareció en escena un tercer factor: María Vetsera, una baronesa perteneciente a la nueva nobleza rural húngara, vio a Rodolfo en el hipódromo de Viena, y decidió convertirse en su amante. A inicios del otoño del mismo año, María se puso en contacto con Rodolfo, solicitándole, de manera anónima una cita. Hasta finales de octubre, sus paseos no pasaron más que de abrazos furtivos en los jardines del Prater. Rodolfo sabía que lo vigilaba la policía de su padre y no deseaba correr riesgos. En lo concerniente a su esposa, si bien se había enterado de esas citas, consideraba que no pasaban más que de un capricho pasajero, que desaparecería, antes o después. En tanto, Rodolfo maduraba su proyecto político.

En su opinión, la corona debía controlar un territorio que fuera del lago Constanza al Bósforo, absorbiendo, a Rumania y protegiendo a Serbia, Bosnia, Herzegovina, y Albania. El broche de ese plan, sería la firma de tratados militares con Rusia y Bulgaria. Semejante proyecto habría sido susceptible de haber considerado la posibilidad de crear una posible tensión con Rusia, por lo tanto, resultaba implanteable, para el emperador Francisco José. Sin embargo, Rodolfo veía las maneras de una manera diferente. Al igual que pensaría el Káiser alemán en 1913, Rodolfo creía que la guerra con Rusia iba a ser inevitable, y lo más razonable era enfrentarla a la cabeza de una gran federación controlada por Austria. Para conseguir ese objetivo, Rodolfo pensó en la articulación de un imperio federal en el que las nacionalidades tuvieran una amplia autonomía. Semejante visión no tardó en despertar el interés de los nacionalistas húngaros que, precisamente, gozaban de una amplia independencia. En realidad -incomparable-, en un imperio que se denominaba Austro-húngaro. Como sucedería décadas después, con los nacionalistas catalanes, los húngaros no dejaban de quejarse de las limitaciones que pesaban sobre su lengua, a la vez que tomaban todo tipo de medidas para impedir el uso de otras lenguas en el territorio de Hungría y apoyaban todo intento de desestabilizamiento del imperio que tan generosamente se comportaba con ellos.