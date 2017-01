Pensando en la vuelta Deportes 08/01/2017 Redacción Cuando se reanude el torneo, el 20 de enero, Atlético y 9 de Julio necesitarán mejorar la campaña para aspirar a la clasificación.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA REPUNTAR./ Ese es el objetivo de Gerardo Velazco y sus dirigidos.

La Liga Provincial de Básquetbol se encuentra en receso hasta el 20 de enero. Ese día se disputará el grueso de la sexta fecha del certamen, en el cual Atlético y 9 de Julio de nuestra ciudad deberán mejorar lo realizado hasta el momento para aspirar a conseguir la clasificación a los play offs, más allá que todavía restan nueve jornadas para el cierre de la fase inicial.

En el caso de la Crema cabe acotar que ya estará disponible para jugar el juvenil Matías Pecantet, recuperado de la lesión que tuvo el año pasado y que lo dejó media temporada fuera de las canchas.

El programa de encuentros programado para el sexto capítulo del torneo es el siguiente:

Zona A: Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético San Jorge; Colón de San Justo vs. El Tala de Rosario; Atlético Rafaela vs. San Lorenzo de Tostado y Gimnasia de Santa Fe vs. Atalaya de Rosario.

Zona B: Colón de Santa Fe vs. Firmat; Brown de San Vicente vs. Talleres de VGG; Sp. Suardi vs. Atlético Ceres Unión y Temperley de Rosario vs. Atlético Sastre.

Zona C: Sportsmen Unidos de Rosario vs. 9 de Julio; Unión de San Guillermo vs. CECI de Gálvez; Racing de San Cristóbal vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Santa Paula de Gálvez vs. Sport Club de Cañada de Gómez.



LAS POSICIONES

Zona A: San Jorge, Gimnasia y Atalaya 9 puntos; El Tala 8; ADEO y Colón de San Justo 7; Atlético Rafaela 6; San Lorenzo 5.

Zona B: Sastre, Temperley, Suardi, Colón de Santa Fe y Brown 8; Firmat y CACU de Ceres 7; Talleres 6.

Zona C: Sport Club 10 puntos; Santa Paula 9; Racing y Sportsmen de Rosario 8; CECI de Gálvez y Rivadavia Juniors 7; Unión San Guillermo 6; 9 de Julio 5.