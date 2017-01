Cada vez menos tambos Locales 08/01/2017 Redacción Leer mas ...

De acuerdo a las fuentes consultadas, en distintos puntos del departamento, este fenómeno climático empujará a más tamberos a salir de la actividad. Puntualmente en Egusquiza “hasta antes de abril superaban los 30 tambos, ahora creo que no llegamos a los 24, en una localidad en la que llegó a haber más de 100 tambos. Dentro de un mes no creo que haya 25 tambos.” “Es arraigo, es pasión y no es otra cosa más lo que nos aferra al tambo. La rentabilidad no está no hace 2 o 3 años, hace 10 años que tenemos problemas de rentabilidad. Hubo picos en donde se dieron 2, 3, 4 meses en los que el precio acompañó, pero no por políticas estructurales ni políticas dedicadas al sector, sino porque hubo alzas en los mercados internacionales, la leche en polvo a nivel internacional valía mucho, la propia industria tenía excedentes de dinero entonces la fue derramando al productor. Pero políticas bien diagramadas, diseñadas para el sector tambero hace 20 años que no hay”, señaló Leonardo Alassia.