Las sensaciones de Pablo Novara Deportes 08/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTOS DAKAR.COM EN LA RAMPA. Con Etienne Lavigne y Marc Coma. ACCION. Durante la etapa Asunción - Resistencia.

Tras su primera experiencia en Dakar, que terminó en abandono mientras se estaba disputando la cuarta etapa de la edición 2017 entre San Salvador de Jujuy (Argentina) y Tupiza (Bolivia), el piloto Pablo Novara, que representó a su localidad -Bauer y Sigel- y a toda nuestra región, formalizó un agradecimiento a quienes lo apoyaron en ese proyecto.

Novara, iniciado en el deporte motor en la categoría Midgets del Litoral, pudo hacer realidad su sueño en los primeros días de este año, al tomar parte del Dakar, que lo vio largando desde la rampa en Asunción el 1 de enero.

Llegó a este desafío con muy buenos antecedentes, toda vez que había obtenido el Campeonato Argentino de Rally Cross Country en la categoría Quads 4x4 con un Can-Am del Mazzucco Competición. Ayer, escribió en su Facebook:

"Para todos los que trabajaron y siguieron mi gran aventura decirles muchísimas gracias por el apoyo que me brindaron, lamento no haber logrado el objetivo de llegar al final del Dakar, pero tengo la tranquilidad de haber disfrutado cada momento en todos los sentidos desde que comenzó este sueño, tal vez este final no coincide con el camino que veníamos teniendo, pero el sentir que podía estar a la altura de pelear con los mejores del mundo y competirles de igual a igual logra colmar mis expectativas de deportista.

"El Dakar me dio mucho más de lo que pretendía, el reconocimiento, el apoyo y los sentimientos sinceros de los que vivieron con todo su corazón este desafío y espero haber podido darles una alegría y poder sentir que podemos ser parte importante de la historia.

"Es casi imposible describir todo lo que siento, pero puedo decirles que estoy muy feliz. Gracias a todos y espero haber sido un representante digno".