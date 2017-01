El gran gesto de Seba Uranga Deportes 08/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO WEB PARA RESALTAR./ Sebastián Uranga dio de comer a chicos de la calle en Paraná.

Sebastián Uranga (h) fue uno de los varios jugadores que pasaron por Ben Hur en su etapa de básquet profesional. Llegó muy chico desde Santa Fe y estuvo cuatro años en el Club en el exitoso ciclo comandado por Julio Lamas, y luego una temporada cuando fueron entrenadores Facundo Muller y Luis Oroño. Posteriormente pasó por Unión de Sunchales en nuestra zona, caracterizándose en cuanto a lo humano siempre por su simpatía y cordialidad, más allá de sus condiciones deportivas.

En estos días trascendió una noticia que lo involucra en cuanto a sus virtudes humanas. Tuvo un gran gesto con niños que mendigaban en la peatonal de Paraná. El actual basquetbolista de Echagüe los invitó a comer a un reconocido local de comidas luego que le respondieron que aún no habían comido. El hecho se dio a conocer por una foto publicada en redes sociales.

Al respecto, en diálogo con el medio entrerriano 9 Ahora, el jugador señaló: “Siempre trato de darles algo y está bueno para generar un cambio en la sociedad”. “Estaba en el centro haciendo unos trámites y los vi pidiendo. Me acerqué y les pregunté si tenían hambre y me dijeron que sí, que no habían comido en toda la mañana. Yo siempre trato de darles algo, aunque sea unas galletitas, un alfajor o lo que sea", sostuvo Sebastián, hijo del experimentado Sebastián Raúl Uranga, exjugador de la Selección Argentina.

El ala-pívot de Echagüe relató que buscaron un local para comprar alimentos y terminaron en local de las hamburguesas, en la esquina de San Martín y España. El deportista contó que se trataba de tres menores de edad, dos mujeres y un niño, y que al ingresar al comercio los empleados le negaron la entrada a los jóvenes. “Como los echan siempre, les dije que estaban conmigo y venían a comer”, expresó y continuó relatando que luego ingresaron más niños pidiendo y ocurrió algo que le llamó mucho la atención. “Le había dado una hamburguesa y una gaseosa a la más chiquita, y cuando me empiezan a pedir los otros niños ella les dice: ‘Tomá no le pidan más, te doy esta porque yo tengo hambre pero no tanta, no se abusen’.

Esa es la solidaridad que ellos tienen y que a veces uno que tiene tanto no quiere largar nada”, reconoció. “La verdad que está bueno tener estos gestos porque más que nada le hace bien a uno mismo”, expresó Uranga y finalizó: “Es lindo para los chicos y para uno poder hacer cosas que aporte un granito de arena para generar el cambio en la sociedad. Además todo esto está bueno porque puede provocar a que más gente ayude”.