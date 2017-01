El formato del primer torneo que arranca Deportes 08/01/2017 Redacción COPA ARGENTINA 2017

La Copa Argentina 2017 será la sexta edición de la era moderna de un certamen que tuvo como último campeón a River. El próximo torneo comenzará el 21 de enero con la participación de 46 clubes del Torneo Federal A y B, que buscarán uno de los once cupos para la Fase Final.

Una vez clasificados al cuadro principal, afrontarán cruces a eliminación directa desde los 32avos ante rivales de Primera División, B Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y Primera D. Serán 64 los clubes participantes del cuadro principal: los 30 que formaron parte de la Primera División durante el segundo semestre de 2016 y los equipos más destacados de la Primera B Nacional (12), la B Metropolitana (5), la Primera C (4) y la Primera D (2) durante la segunda parte del año pasado. A estos 53 clubes se le sumarán los mencionados 46 de los Torneos Federal A y B. Por lo que la nueva Copa Argentina tendrá un total de 99 instituciones que buscarán alzar el trofeo.



NUESTROS REPRESENTANTES

Atlético de Rafaela ingresará de manera directa a la fase final como equipo de primera división, mientras que Unión de Sunchales y Ben Hur deberán disputar la fase regional en primer término.

El Bicho Verde se medirá en partidos de ida y vuelta con Sp. Las Parejas, primero de visitante y la revancha en Sunchales. El ganador estará en la fase final.

En cuanto a Ben Hur, como ya se informara anteriormente, enfrentará en la primera etapa a Tiro Federal de Rosario, 21 o 22 de enero en Rafaela y el 28 de visitante. Si supera esa ronda, jugará otra instancia a doble partido ante el vencedor de Achirense - Belgrano de Paraná, y si sigue en carrera irá por el boleto a la ronda final de la Copa ante uno de estos 4 equipos bonaerenses que estarán del otro lado del cuadro: Independiente de Chivilcoy - Camioneros y Barracas de Colón - Belgrano de San Nicolás.



CLASIFICACION REGIONAL Y METROPOLITANA



Se estableció el siguiente procedimiento para la clasificación de los equipos de la Fase Preliminar Regional y Metropolitana a los 32avos. de la Fase Final del torneo de referencia.

FASE PRELIMINAR REGIONAL (organizada por el Consejo Federal): Participan los equipos de los Torneos Federal “A” y “B” de donde clasifican 11 equipos a la Fase Final conforme a la disputa establecida por el Consejo Federal. Total: 11 equipos clasificados a los 32avos. de la Fase Final.

Sistema de disputa: clasificados del Torneo Federal A: disputarán una Fase Preliminar Regional a partidos de ida y vuelta los 14 clubes ubicados en la primera y segunda posición de las sub zonas del torneo al término de la Primera Fase del mismo. Se clasificarán siete equipos a la Fase Final de la Copa. A esta instancia se la llamará Grupo A.

Clasificados del Torneo Federal B: Se disputarán tres Fases Preliminares a ida y vuelta entre los 32 equipos ubicados en la primera y segunda posición de las sub zonas del certamen. Al término de la tercera fase, cuatro equipos clasificarán a la Fase Final de la Copa. A esta instancia se la denominará Grupo B.

FASE PRELIMINAR METROPOLITANA (organizada directamente por la AFA): Participan los 23 equipos de la Primera B Nacional, los 19 equipos de la Primera B, los 20 equipos de 1ra. C y los 16 equipos de 1ra. D, todos ellos los que conforman la temporada 2016.

Primera B Nacional: Clasifican 12 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional 1ra. “B” Nacional, de la siguiente modalidad de clasificación: los doce (12) primeros equipos de la tabla de posiciones al término de la fecha 23.

Primera B Metropolitana: Clasifican 5 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional 1ra. “B”, de la siguiente modalidad de clasificación: los primeros cinco (5) equipos ubicados en la tabla de posiciones al término de la fecha 18.

Primera C: Clasifican 4 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional 1ra. “C”, de la siguiente modalidad de clasificación: los cuatro (4) primeros equipos clasificados en la tabla de posiciones al término de la fecha 19.

Primera D: Clasifican 2 equipos a 32avos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme a lo dispuesto por la Divisional 1ra. “D”, de la siguiente modalidad de clasificación: los dos (2) primeros equipos clasificados en la tabla de posiciones al término de la fecha 15.

DISPUTA DE LA FASE FINAL 32avos: Participan los 30 equipos de 1ra. División 2016/2017, más los 11 equipos clasificados de la Fase Preliminar Regional y los 23 equipos de la Fase Preliminar Metropolitana. Clasifican 32 equipos a 16avos.

16avos: Participan los 32 equipos clasificados de los 32avos. de la Fase Final. Clasifican 16 equipos a 8avos.

8avos: Participan los 16 equipos clasificados de los 16avos. de la Fase Final. Clasifican 8 equipos a 4tos.

4tos: Participan los 8 equipos clasificados de los 8avos. de la Fase Final. Clasifican 4 equipos a Semifinales.

Semifinales: Participan los 4 equipos clasificados de los 4tos. de la Fase Final. Clasifican 2 equipos a la Final.

Final: Participan los 2 equipos clasificados de las Semifinales, de donde surge el ganador de la Copa Argentina 2017.