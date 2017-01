Los 99 equipos clasificados para el certamen Deportes 08/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO BEN HUR./ El Lobo enfrentará a Tiro Federal. UNION./ El Bicho Verde piensa en Las Parejas.

Los clasificados a la Copa Argentina 2017: 30 equipos de la Primera División: Aldosivi de Mar del Plata, Arsenal, Atlético de Rafaela, Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys, Olimpo, Patronato, Quilmes, Racing, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Temperley, Tigre, Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield.

12 equipos de la Primera B Nacional: A confirmar luego de la finalización de la primera ronda (restan completarse tres jornadas).

5 equipos de la Primera B Metropolitana: Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Riestra.

4 equipos de la Primera C: Sacachispas, Sportivo Barracas, Defensores Unidos, Cañuelas.

2 equipos de la Primera D: Atlas, Leandro N. Alem.

14 equipos del Torneo Federal A: Deportivo Madryn (Chubut), Cipolletti de Río Negro, Alvarado de Mar del Plata, Defensores de Villa Ramallo, Gimnasia de Mendoza, Unión de Villa Krause (San Juan), Mitre de Santiago del Estero, Unión Aconquija de Catamarca, Gimnasia y Tiro de Salta, Altos Hornos Zapla (Jujuy), Sarmiento de Resistencia, Chaco For Ever, Unión de Sunchales, Sportivo Las Parejas.

32 equipos del Torneo Federal B (4 de ellos ascendieron al Federal A): Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Huracán de Comodoro Rivadavia, Germinal de Rawson, Sol de Mayo de Viedma, Bella Vista de Bahía Blanca, Sansinena de Bahía Blanca, Kimberley de Mar del Plata, Argentinos de 25 de Mayo (Buenos Aires), Güemes de Santiago del Estero, Comercio Central de Santiago del Estero, Tiro Federal de Morteros, Estudiantes de Río Cuarto, Pacífico de General Alvear (Mendoza), Huracán Las Heras (Mendoza), Peñarol de San Juan, Colón Junior de San Juan Independiente de Chivilcoy, Deportivo Camioneros (Buenos Aires), Barracas de Colón (Buenos Aires), Belgrano de San Nicolás, Belgrano de Paraná, Deportivo Achirense de Colonia Las Achiras (Entre Ríos), Ben Hur de Rafaela, Tiro Federal de Rosario, Mitre de Salta, Central Norte de Salta, Almirante Brown de Lules (Tucumán), Talleres de Perico (Jujuy), Atlético Laguna Blanca de Formosa, San Martín de Formosa, Ferroviario de Corrientes y Textil Mandiyú de Corrientes.