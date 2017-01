Píldoras Políticas Nacionales 08/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO NA ¿DEL FUTBOL A LA POLITICA? D'Onofrio y su futuro...

Frío, frío, D'Onofrio

A pesar de que recién comienza el año, los intentos de convencer a distintos referentes para que sean candidatos en las elecciones legislativas no se toman vacaciones. Uno de los primeros seducidos en estos días del 2017 es el presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, quien recibió la oferta para integrar la lista de postulantes a diputados nacionales de Cambiemos por la Ciudad de Buenos Aires.

El dirigente futbolístico concluye su mandato al frente de la institución de Núñez en diciembre de este año, justo cuando asumirían los legisladores que resulten electos. Con un pasado de militancia junto al padre Carlos Mugica en la Villa 31, los logros locales e internacionales conseguidos por el Millonario le dieron buena imagen y prestigio, sumado al reordenamiento institucional que logró tras los pasos de sus sucesores Daniel Passarella y José María Aguilar.

Sin embargo, hasta el momento, la seducción no logró convencer a D´Onofrio para que dé el salto de lleno a la política, algo que tampoco quiso hacer su par de San Lorenzo, Matías Lammens, cuando el PRO le había propuesto en 2015 que encabezara la lista de candidatos a legisladores porteños.



Perro chico

La pomposidad que le otorga el título de ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda no se condice con el tamaño de su mascota, según le dio a entender un vecino a Rogelio Frigerio. Estando en su casa, el funcionario nacional salió a pasear al can, al que definió como "un perro chiquito", y mientras iba caminando se topó con un hombre que le expresó su sorpresa. "Ministro, pensé que usted iba a tener un rottweiler", le reprochó el vecino, según contó entre risas el referente desarrollista. Perro chico, ¿ministro grande?



Publipolítica

La agencia de viajes online Avantrip se ha caracterizado en los últimos años por la originalidad de sus publicidades, siempre en clave humorística. Esta vez, eligió la coyuntura política como tema, con el presidente Mauricio Macri y el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, como personajes. "Si te da culpa irte unos días afuera, pensalo de esta manera: hasta el Presidente está de vacaciones", dice el locutor en uno de los últimos spots radiales de la marca antes de ofrecer los paquetes de viaje de la temporada.

En otra de sus publicidades aluden a la salida de Prat Gay del Gobierno: "Se fue el ministro de Economía, ¿no te vas a ir vos unos días afuera?".



Sin conexión

Es normal que el Congreso esté semivacío en enero por el receso legislativo, pero siempre queda un personal de guardia debido a que no puede estar totalmente cerrado. Sin embargo, en la primera semana hábil de 2017 se registró una situación curiosa. A pesar de permanecer abierto (debe hacerlo porque los legisladores tienen acceso las 24 horas del día y los 365 días del año) el Palacio estuvo sin servicio de Internet desde el martes 2 de enero.

El hecho de que haya poco personal en el Parlamento hizo que el problema se prolongara durante una semana. Todo un tema para los trabajadores del lugar: encima de tener que ir en enero, se quedaron sin wi-fi.