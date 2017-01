Bonet sobre Atlético: “Es un recuerdo muy lindo y capaz podamos conversar” Deportes 08/01/2017 Redacción Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CARLOS BONET. / Rescindió con Cerro Porteño.

El paraguayo Carlos Bonet, recientemente desvinculado de Cerro Porteño, habló con medios de su país y cuando le consultaron sobre su posibilidad de volver a la ‘Crema’, el lateral volante dejó bien en claro su pensamiento: “Colegas y amigos se comunicaron conmigo ni bien se supo la noticia (que rescindió su contrato), uno siempre deja huellas y es un recuerdo muy lindo y capaz que podamos conversar con esta gente nuevamente y veamos la posibilidad, no sabemos qué puede pasar. Estamos a la expectativa”.

Cuando fue consultado si volver a vestir la camiseta de la ‘Crema’ sería algo especial para él, Bonet (39 años), confesó: “Por supuesto que sí, es más sentimental, muchísimas cosas, es donde crecí futbolísticamente, mis inicios fueron muy importantes ahí y tengo buenos recuerdos”.

Bonet debutó en Atlético allá por 1998 y estuvo hasta el 2002, y si bien dejó bien claro que le gustaría regresar por barrio Alberdi, hoy por hoy el equipo de Juan Manuel Llop tiene cubierto el cupo de extranjeros (Abero, Paredes, Romero y Ramírez).

El ex jugador de Libertad y Olimpia de su país, también de la selección de Paraguay, supo ser referente de Cerro Porteño por cuatro temporadas, pero un cortocircuito con el DT Gustavo Florentín desembocó en su salida del club.

Lejos de pensar en su retiro dejó bien en claro que quiere seguir jugando y manifestó en diálogo con AM 1080 de Paraguay: “Estamos viendo, hay un par de cositas dando vuelta así que estamos a punto de decidir, pero tranquilo, vamos a ver lo mejor, siempre trato de buscar lo mejor para mí y mi familia, algo vamos a hacer”.