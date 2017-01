El Frente Renovador se opone a la medida Nacionales 08/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Los dirigentes del Frente Renovador Mirta Tundis y Aldo Pignanelli calificaron ayer como una "vergüenza" la decisión del PAMI de eliminar la cobertura total de medicamentos de algunos beneficiarios y señalaron que "los jubilados no deben ser la variable de ajuste".

Al criticar la medida por la cual el PAMI dejaría de cubrir el 100 por ciento del precio de los medicamentos para los jubilados y pensionados que tengan una prepaga, la diputada nacional del massismo le apuntó a las prestaciones del organismo. En este sentido, subrayó que "los jubilados tienen que recurrir a una obra social privada porque las prestaciones de PAMI no son lo suficientemente eficientes para cubrir sus necesidades".

"Los jubilados no deben ser la variable de ajuste del plan del nuevo ministro de hacienda, y mucho menos cuando lo que está en juego es su salud. Con los remedios no", sentenció Tundis mediante un comunicado oficial. Por su parte, el asesor económico del Frente Renovador consideró que "lo del PAMI es una vergüenza" y advirtió que "no puede ser una excusa" para reducir el subsidio a los medicamentos "decir que no es transparente el sistema".

"Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga", explicó Pignanelli. En este sentido, agregó: "Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el Gobierno lo sacó".