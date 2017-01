"El fútbol argentino te educa para sufrir" Deportes 08/01/2017 Redacción RACING

Ampliar FOTO WEB DIEGO COCCA

El entrenador Diego Cocca aseguró que para ser técnico "hay que estar un poco loco" a la vez que comentó que las dos veces que fue llamado para dirigir a Racing buscó "la parte positiva" y dijo que el club le dio "mucho más" de lo que imaginó. "Para estar de este lado hay que estar un poco loco. Antes de agarrar Racing la primera vez mis amigos me dijeron estás completamente loco, sabés que si no ganás los primeros partidos te van a echar como un perro, pero yo busqué la parte positiva y Racing me dio mucho más de lo que me imaginé", relató.

En diálogo con TN Deportivo, Cocca manifestó además: "Nosotros trabajamos para los jugadores y nuestro objetivo es poder dejarles algo. Que ellos nos quieran, la dirigencia y la gente también cerró todo para volver".

"Estoy disfrutando estar en Racing porque es el club que quiero y en el que me siento reconocido y respetado", expresó, tras lo cual indicó: "Dirigir jugadores de la jerarquía de Licha (Lisandro López) y (Agustín) Orión es un privilegio".

Además dijo que "si existiera la posibilidad" le "encantaría contar con Walter Montoya" mientras que para finalizar señaló: "El fútbol argentino te educa para sufrir. ¿Y cómo es ganar como sea? Yo busco ganar a través de una idea".



VIAJAN A MAR DEL PLATA



El plantel de Racing viajará hoy a la ciudad de Mar del Plata donde continuará con los trabajos de la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Diego Cocca. Los futbolistas que viajan son: Arqueros: Agustín Orión, Juan Musso, Gastón Gómez y Leonel Piedrabuena. Defensores: Pablo Alvarez, Miguel Angel Barbieri, Gastón Díaz, Leandro Grimi, Emanuel Insúa, Danilo Ortiz, Iván Pillud, Sergio Vittor, Alejandro García y Matías Escudero. Mediocampistas: Marcos Acuña, Luciano Aued, Francisco Cerro, Diego González, Santiago Rosales, Ezequiel Videla, Federico Vismara, Franco Gerez, Brian Alvarez y Agustín Araujo. Delanteros: Lisandro López, Gustavo Bou, Pablo Cuadra, Braian Guille y Brian Fernández.