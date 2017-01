Que la PDI dependa de Unidades Regionales

"Quienes están en las unidades operativas de las Regionales de Policía, no saben cuales son las investigaciones de la PDI, lo que conlleva a que no puedan colaborar con estos. Y de esta manera, si hay personas, vehículos o elementos requeridos por PDI nunca pueden advertirlo. De ahí que pueden chocarse con un presunto homicida y no saber que es buscado por la Policía de Investigaciones".



Lo precedente se menciona desde Utrapol, uno de los dos organismos que en la capital santafesina manifiestan representar a una muy importante cantidad de uniformados.



LO OPTIMO



En relación a los beneficios que traería aparejado que la Policía de Investigaciones esté bajo la órbita de las Unidades Regionales, desde Utrapol se destaca lo siguiente:



* "quienes sabemos de seguridad pública no tenemos ninguna duda que la prevención del delito, las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos se resuelve bajo una única unidad de comando, y no con el desmembramiento de la Policía.



* "Lamentablemente, no sólo que los índices delictivos no bajan, sino que van en aumento. Los funcionarios políticos no quieren verlo en algunos casos, y en otros no les interesa. Generalmente el interés del político pasa por las mejores posibilidades de resguardar a su familia, muchas veces con los propios recursos estatales. De ahí que el interés de la población por su seguridad pase a un segundo plano.



* "Seguramente los santafesinos -policías y no policías- somos quienes debemos producir un cambio. Pero no con gente improvisada, sino con quienes sepamos en la materia. Los dirigentes políticos se cansaron de hacer sus campañas desprestigiando a la Policía como el principal problema de la inseguridad.



* "Hoy queda claro que son ellos los que hay provocado esta situación de crisis de donde no saben cómo salir, y que la estamos pagando en muchos casos con vidas inocentes".