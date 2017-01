Se viene otro “finde” muy lluvioso Locales 07/01/2017 Redacción Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana habrá tormentas aisladas desde este sábado al lunes con algunos mejoramientos temporarios en Rafaela y la región. De todos modos, las precipitaciones no están previstas con grandes vientos fuertes.

Ampliar FOTO J. BARRERA NO DAN TREGUA. Las tormentas no cesarán durante el fin de semana en la ciudad y región.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes un informe especial por precipitaciones para el norte de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, Entre Ríos, y sur y centro de Santa Fe. El organismo indica que el área de cobertura se halla bajo un período de mejora temporaria de las condiciones, esperándose que a partir de la tarde de este sábado nuevamente se encuentre bajo la influencia de una masa de aire cálido, húmedo y muy inestable sobre la cual se desarrollarán tormentas en forma intermitente con mejoramientos temporarios, al menos hasta el martes 10 de enero. Esta situación ocasionará valores de lluvia acumulada que en forma localizada podrían superar los 90 mm en todo el período considerado. La zona se mantiene bajo vigilancia meteorológica.



TEMORES

Indudablemente, este pronóstico ha generado algunos temores y preocupaciones en los habitantes rafaelinos y de la región, que desde el comienzo del año han sufrido daños muy graves con tantos chaparrones y vientos fuertes, recordando que cayeron 247 milímetros en 3 días. De hecho, todavía en la ciudad hay casas de familias con techos rotos, más allá de que se han reparado varias voladuras y paredes caídas en los últimos días en base a un trabajo a destajo por parte de la gente del municipio local en conjunto con los ciudadanos. También persiste mucha agua acumulada y varios árboles caídos en algunos sectores que aún no pudieron ser rescatados, fundamentalmente porque el mal clima no cesa.

Precisamente, este viernes, aproximadamente desde las 16:30, hubo un pequeño chaparrón que por fortuna pasó desapercibido, aunque el aguacero continuará al menos hasta el martes, lamentablemente.



SIN VIENTOS FUERTES

En declaraciones a ADN Radio FM 97.9, Leonardo Crosetti, de la Estación Meteorológica del Aeródromo de Rafaela, expresó públicamente que “este sábado será muy inestable en Rafaela por la mañana aunque sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29º. Por la tarde-noche sí se producirían lluvias y tormentas y las mismas se mantendrían el domingo, con posibles precipitaciones aisladas, lluvias y tormentas. Igualmente, podrían darse algunos pequeños mejoramientos temporarios, y la temperatura máxima rondaría los 31º. Mientras que el lunes se producirían tormentas aisladas por la mañana y la madrugada, mejorando hacia la tardecita con una máxima de 33º. Así que hay que aprovechar el poco sol que habrá durante todo el fin de semana”.

Lo bueno entre tanta malaria es que más allá de estos datos, no hay signos de posibles tormentas con vientos fuertes, tal cual sucedió en los primeros días del 2017 y que es el gran temor que tenemos todos.