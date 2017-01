El Intendente remarcó "rapidez" y "transparencia en las acciones" Locales 07/01/2017 Redacción POST TORMENTA

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPAL ENCUENTRO Y BALANCE. Castellano junto a todos sus funcionarios, realizaron un análisis de los trabajos.

La reunión de la Junta Municipal de Protección Civil de ayer fue encabezada por el intendente Luis Castellano, con la participación de funcionarios de su equipo de gobierno, de empresas de servicios, y asimismo referentes provinciales y concejales, para remarcar algunas cuestiones que tuvieron que ver con los trabajos que se realizaron después de la tormenta.

Dentro de ese análisis, el intendente de la ciudad, Luis Castellano remarcó dos aspectos por sobre los demás: rapidez y transparencia. "Hay dos aspectos del proceso de recuperación que requieren de máxima transparencia", comenzó diciendo Castellano, y agregó: "uno de ellos son las compras de materiales; el Concejo nos dio la facultad de poder realizar las compras sin pasar por los procesos administrativos habituales, con el fin de agilizar la obtención de los elementos", reconoció el intendente, pero instó a los concejales de los diferentes bloques a "que estén encima del tema, revisando cómo se desarrollan las adquisiciones, porque debemos actuar con rapidez pero también con la máxima transparencia que se merece".

Además, sobre el Rotary, manifestó que "todo lo que el Rotary entregue al municipio, y que este distribuya entre la gente, debe ser registrado y respaldado, para luego poder dar cuenta de qué y a quiénes se les entregaron insumos; y en caso de haber excedentes, que puedan ser donados a otras localidades vecinas que puedan necesitarlos", subrayó Castellano, quien también solicitó la intervención del Concejo en el control del reparto de donaciones. "Estuve en el centro de distribución de Rotary", prosiguió. "Quiero agradecer a la Comisión Asesora Municipal de Entidades de Bien Público, y a toda la comunidad por la ayuda brindada", manifestó el primer mandatario, quien además informó que "el centro estará abierto esta tarde (por el viernes) y el sábado (por hoy sábado 7) hasta las 13".

Seguidamente, se pasó revista del estado de situación, los avances y los aspectos aún pendientes del esquema de recuperación de la ciudad.



PANORAMA DE LOS SERVICIOS

Servicios públicos: Las recolecciones habituales (de residuos domiciliarios, de patio, etc.), se desarrollan con normalidad. Se recalcó la necesidad de colaboración de los ciudadanos en el respeto de días y horarios asignados para sacar los desechos a las veredas, especialmente en lo que respecta a la recolección de patios. Paralelamente, continúan las tareas de remoción de árboles caídos y limpieza en diferentes barrios. También se informó que el techo de una cochera sobre avenida Mitre, que se había desprendido peligrosamente, ya fue removido.

Desagües y transitabilidad: Han bajado los niveles en los desagües y lagunas de retardo. Cabe destacar en este sentido que ayer se detectó una suba debido al ingreso de las aguas de los campos, situación que ha mejorado. Debe aclararse también que el sistema de contención del sur es una obra en actual construcción, que funciona y ha respondido bien, pero no está concluida, por lo que no se descartan posibles complicaciones en caso de una afluencia extraordinaria de agua por lluvias intensas en la zona.

Se está trabajando en la mejora del ripio de calle Gabriel Maggi y en el camino que va al Relleno Sanitario, para asegurar la continuidad del servicio de recolección de residuos.

Rutas: La Ruta Nacional Nº 34 ya ha sido habilitada, aunque se recomienda transitar con precaución debido a la persistencia de algunos anegamientos sobre la cinta asfáltica.

Viviendas: Con colaboraciones de la provincia y la nación, se continúa con la entrega de materiales a las familias más afectadas. Chapas y tirantes para reconstrucción de techos son los materiales más requeridos. La semana entrante se continuará con la recuperación de paredes, lozas, pozos y otras complicaciones.

Instituciones deportivas: Varias instituciones deportivas resultaron dañadas, ante lo cual se comenzarán a delinear alternativas de ayuda para colaborar con la solución a los inconvenientes.

Energía eléctrica: Sólo quedan algunos reclamos de domicilios con problemas puntuales, que se están atendiendo.

Salud: Se detectaron en la zona (no en Rafaela) dos casos de leptospirosis, por lo que se están tomando las medidas necesarias en nuestra ciudad para contener y atender alguna posible manifestación local. Continuó el reparto de repelentes y la fumigación.

Bolsas de arena: Quienes requieran bolsas de arena para fines preventivos, deberán dirigirse a la sede vecinal correspondiente para obtenerlas allí. En caso de que se produzca ingreso de agua a la vivienda por nuevas precipitaciones o desbordes, el pedido debe seguir la vía habitual, llamando al 105 (GUR).

Avances: Se recuerda que ayer se recibieron durante la mañana alrededor de 300 llamados de solicitud de ayuda en la GUR. En la mañana de hoy fueron 50, merma que permite afirmar que si bien el estado de emergencia y el trabajo arduo continúan, se han logrado importantes avances.