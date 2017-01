Fascendini exigió el pago de la deuda a la Nación Locales 07/01/2017 Redacción Tras la decisión del Gobierno nacional de girar 25 mil millones extras a la provincia de Buenos Aires, el vicegobernador santafesino reiteró el pedido para que la Nación salde la deuda con Santa Fe.

El vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, reclamó que el Gobierno nacional "cumpla con la deuda" que tiene con esa provincia, que alcanza los 23 mil millones de pesos, y cuestionó la transferencia de 25 mil millones de pesos adicionales que hizo la Casa Rosada a la administración de la provincia de Buenos Aires.

"Queremos que la Nación cumpla con la deuda que tiene con la provincia, que data de finales de 2015 y es de 23 mil millones de pesos a valores históricos. Hasta ahora, no hay ningún acuerdo concreto para pagarla", sostuvo el funcionario.

En declaraciones a FM Milenium, Fascendini aseguró que "nos preocupa esta situación porque ahora el Gobierno nacional anuncia que le va a pagar 25 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires". "Sucede que esa no es una obligación que tiene y mientras tanto posterga el pago a Santa Fe, que tiene un fallo de la Justicia", enfatizó.

Además, consideró que en esa medida "hay un claro objetivo político y electoralista en este año. Es una decisión del presidente Mauricio Macri por fuera del contexto de la coparticipación". "Parece que Macri privilegia sus amistades políticas por encima de sus obligaciones reales", dijo.

Fascendini recordó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que el Estado Nacional le adeuda a Santa Fe a valores actualizados alrededor de 40.000 millones de pesos. "El propio Presidente y uno de sus principales ministros afirmaron sin titubeos que el Estado Nacional no está en condiciones de pagar ni siguiera en cuotas la deuda que tiene con Santa Fe pero sí tiene para desembolsar cash a una provincia gobernada por su propio signo político casi un 70% de lo que le debe a Santa Fe', enfatizó.

El vicegobernador sostuvo que "no es justo el Presidente porque hace discriminación política usando facultades discrecionales en cuantías significativas y claramente desbalanceadas a favor de los gobiernos de su propio signo político" a la vez que consideró que en su discrecionalismo manipula los argumentos de escasez o abundancia, según conveniencia. Cuando no se quiere dar algo se argumenta que no hay recursos. Pero cuando se quiere dar algo, los recursos aparecen'.

Por su parte, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, consideró en declaraciones al diario La Nación que la decisión de la reparación a Buenos Aires es "política", a la vez que recordó que Santa Fe continúa a aguardando una "decisión sobre un hecho concreto", como es el fallo de la Corte Suprema por la deuda acumulada por la retención del 15% de la coparticipación para la ANSES.

El ex gobernador santafesino y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti, fue menos diplomático en sus expresiones también al diario La Nación. En tal sentido, cuestionó al Gobierno nacional porque reparte de acuerdo con el "color político" de quien gobierna una provincia. Asimismo, en relación a la deuda no arreglada con Santa Fe, el ex mandatario puntualizó: "Parece que los fondos están para unos y no para otros. Si éste es el camino que elige Macri, se equivoca".

En tanto, la diputada nacional por Santa Fe, la socialista Alicia Ciciliani, consideró que "los 22 legisladores nacionales de la Provincia tenemos que reclamar en conjunto por la deuda de la Nación". En declaraciones a LT10, manifestó estar "preocupada y decepcionada con el Gobierno nacional, lo que hizo la gestión Macri con la provincia de Buenos Aires nos tiene que poner en alerta".

Para Ciciliani "llegó la hora de ponerse la camiseta de Santa Fe, hay que recuperar el ejemplo que dieron (Carlos) Reutemann, (Jorge) Obeid y (Hermes) Binner en el reclamo de Santa Fe ante la Corte".

La legisladora remarcó que "la Nación debe cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que le dio 120 días para hacer un acuerdo con la provincia y todavía no tenemos nada, hay que sacarse las banderas partidarias y ponernos firmes por la provincia. Recordemos que la deuda histórica es de 23 mil millones de pesos pero a este número hay que actualizarlo. Por lo tanto, el monto rondaría los 40 mil millones de pesos".

"Los 22 legisladores por Santa Fe tenemos que estar unidos por esta causa; estos son fondos de todos los santafesinos. Con estos 40 mil millones de pesos podemos dar un salto cualitativo en la provincia”, enfatizó la diputada nacional.

El envío de la nación a Buenos Aires de 25 mil millones adicionales no perjudicará las transferencias previstas al resto de los distritos, pero sin duda genera un desequilibrio en la distribución de los recursos -que se acentúa en un año electoral- que a ningún gobernador le cae simpático.