Se puede tramitar el DNI Express Locales 07/01/2017 Redacción Se busca facilitar el acceso a los ciudadanos argentinos para obtener el documento nacional de identidad en forma urgente. Tiene un costo de $ 750 y se entrega entre 48 y 96 horas.

Ampliar FOTO SCS REGISTRO CIVIL. Es el lugar donde se debe gestionar el DNI Express.

El Registro Civil de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que ya se puede tramitar el DNI Express en toda la provincia, de acuerdo a lo establecido en una nueva resolución del Registro Nacional de las Personas (Renaper). El documento se entrega en un plazo que va de 48 a 96 horas hábiles y tiene un costo de 750 pesos según destacó el organismo.

Esta modificación se realizó para facilitar el acceso de los ciudadanos argentinos a obtener el Documento Nacional de Identidad en forma urgente en aquellos puntos del país donde no se contaba con dicha posibilidad. Este nuevo servicio está dirigido en esta primera etapa a los ciudadanos argentinos residentes en el interior de nuestro país.

"El DNI Express es un nuevo servicio diferencial que permite la obtención del DNI a los ciudadanos nacionales domiciliados dentro del territorio argentino en un plazo abreviado de 48 a 96 horas hábiles posteriores a la toma del trámite, dependiendo del lugar de residencia del ciudadano solicitante", aclararon las autoridades provinciales.

Por otra parte, el director provincial del Registro Civil, Gonzalo Carrillo, detalló que "al ser un servicio preferencial, al igual que sucede al solicitar el servicio de Pasaporte Express y con el único fin que se pueda gestionar en forma urgente, las oficinas seccionales deberán otorgar atención prioritaria a los ciudadanos solicitantes que se presenten con el código de comprobante de pago para realizar el DNI Express".

Cabe destacar que bajo esta nueva modalidad podrán tramitarse solamente nuevos ejemplares, actualizaciones y cambios de domicilio y no se podrán tramitar bajo esta modalidad los DNI de cero año, las opciones de nacionalidad, las cartas de ciudadanía ni identificaciones tardías, deriven o no de orden judicial, así como tampoco rectificaciones o reposiciones.

"Es un trámite prepago, con un costo de $ 750, por lo cual el solicitante deberá pagar previamente el trámite, obteniendo un código de comprobante de pago que le será solicitado indefectiblemente en el momento de acercarse a una oficina digital a completar la toma de datos biográficos y biométricos.

Es importante aclarar que el servicio se abona únicamente a través del portal del ministerio del Interior", señaló el funcionario provincial. Una vez concluido el trámite, el solicitante recibirá el DNI Express mediante correo postal certificado en el domicilio declarado al momento de la toma del trámite.

Por último, desde el Registro Civil de Santa Fe le recuerdan a los santafesinos que existen distribuidos en los 19 departamentos de la provincia, más de 100 oficinas que cuentan con puestos de documentación digital.