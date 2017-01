¿Delantero al caer en Atlético?

Mientras el plantel de Atlético de Rafaela cumplió con su segundo día de pretemporada con trabajos de gimnasio y físico en el predio del polideportivo del Autódromo, la dirigencia continúa trabajando en la conformación final del plantel para el semestre que se aproxima. Se busca ese atacante de ‘jerarquía’.

Si bien el nombre está guardado bajo siete llaves para evitar que la negociación se pueda frustrar, Hugo Issa, asesor deportivo que tiene la “Crema”, le comentó a este medio que en las próximas horas podría cerrarse la llegada de un delantero que actúa en el fútbol argentino. “Estamos buscando delantero, hicimos ofertas por dos, hoy (por ayer a última hora) tendríamos que tener alguna respuesta por uno de ellos y por la otra propuesta me pidieron 24/48hs para definir”, señaló Issa.

Dicha declaración confirma que más allá de la llegada de Manuel Bustos (delantero proveniente del Deportivo Libertad de Sunchales) aún siguen en la búsqueda de un atacante y con el correr de los días todo puede cambiar. “Ocurren situaciones que son inesperadas, como es el caso de Serrano, y te obligan a repensar varias cosas”. Y añadió: “No sabemos si Bustos va a ocupar uno de esos dos cupos o tendrá que esperar hasta junio, tenemos tiempo todavía, lo vamos a ir analizando y no nos vamos a apurar”.

Con respecto a la salida de Walter Serrano, Issa señaló: “Estamos esperando que su gente, su representante, se comuniquen con nosotros y nos hagan alguna propuesta pero si el deseo de Serrano es el de irse, de alguna manera se arreglará, no queremos que alguien se quede sin querer hacerlo, más allá de todos los comentarios que se hagan”.

Por último, también hizo referencia al caso Fernando Luna: “Su representante, a través de otro representante, nos comentó que había alguna intensión de un préstamo por un club pero no vamos a prestar a Luna, es muy difícil”.