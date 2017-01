Joven de 15 años mató a tiros a otro de 18 por la espalda

Un adolescente de 15 años, que fue identificado como Esteban Agustín S. fue detenido en la madrugada de ayer, por la muerte de un joven de 18 años, en la intersección de calles Ciudad de Esperanza y Champagnat, en barrio Barranquitas de esta ciudad.

En la ocasión, a la altura catastral 1700 de calle Ciudad de Esperanza, el joven de 18 años llamado Cristian Pereyra, recibió un disparo en la espalda cuando circulaba por el lugar en motocicleta, al parecer proveniente de una carabina calibre 22 manipulada presuntamente por el adolescente.

De acuerdo a información oficial de fuentes policiales, la escena del crimen no era un lugar casual, sino que la motocicleta pasaba justo frente al domicilio del agresor.

Si bien el joven herido fue trasladado rápidamente al Hospital “Jaime Ferré”, los médicos nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Horas después de ocurrido el hecho -según informó oficialmente la Policía-, los agentes policiales abocados al esclarecimiento del ilícito, procedieron al secuestro del arma mencionada, cartuchos, y a la detención de un menor de 15 años -en presencia del fiscal actuante Gustavo Bumaguín-, que fue puesto a disposición de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ya que por ser menor de 16 años no lo alcanza la Justicia de Menores y es inimputable.

Por otra parte, el Fiscal actuante ordenó que el cuerpo del occiso fuera trasladado a la Morgue Judicial de Santa Fe para practicarle la autopsia, al mismo tiempo que ordenaba una pericia balística al arma secuestrada.

Agentes de la Comisaría 13ª de Rafaela iniciaron el legajo de la investigación penal preparatoria, en tanto que también intervino en las pesquisas personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y colaboró personal del Cuerpo Guardia de Infantería.



¿UNA VENGANZA?

Versiones que pudo recabar LA OPINION de fuente segura, aseguraban que los disparos no fueron uno solo sino más de uno. También se mencionó que la víctima se movilizaba con una mujer en la motocicleta, que si no era su novia podría ser una amiga, la cual resultó ilesa.

Pero lo más importante del caso, y según testimonios extraoficiales -vecinos del barrio- recogidos por LA OPINION, los vecinos aseguraron que se habría tratado de una venganza, ya que la víctima -Pereyra- “le habría tirado un tiro en los pies, días atrás, a una hermanita de Esteban Agustín S.”.

Un ataque de este tipo que presuntamente podría relacionarse con este caso, ocurrió pocos días atrás, y es el que trae a la memoria lo ocurrido en Nochebuena, en la última hora del 24 de diciembre -información que también fuera publicada por este Diario-, que señalaba que “dos hermanas de 10 y 5 años sufrieron heridas leves tras disparos de armas de fuego ocurridos entre las calles Carlos Gardel y Ciudad de Esperanza, en barrio Barranquitas”.

En el informe se agregaba además que, “el hecho se registró en medio de los festejos en familia [de Nochebuena], cuando las pequeñas cruzaron la calle hacia la casa de su abuelo y en el camino una moto pasó y efectuó los disparos”.

Las niñas atacadas con un arma de fuego fueron atendidas en la Guardia del Hospital “Jaime Ferré”, al experimentar lesiones por parte de un sujeto que pasó en moto frente a la vivienda que habitan. Finalmente, durante la mañana del domingo de Navidad, fueron dadas de alta sin mayores complicaciones.