Marcucci y Scaglia recorrieron la región Locales 07/01/2017 Redacción En Bauer y Sigel quedan solo 5 tambos cuando hace pocos años había 25.

Ampliar FOTO PRENSA BOTTERO REUNION. Los legisladores en la Sociedad Rural de Rafaela.

Los diputados nacionales Hugo Marcucci (UCR) y Gisela Scaglia (PRO) visitaron el departamento Castellanos para interiorizarse de la crítica situación que atraviesa Rafaela, los pueblos de la región y los campos luego de los dos temporales de esta primera semana del año.

Durante la visita, en la que estuvieron acompañados por los concejales de Rafaela, Ana Carina Visintini y Germán Bottero, hicieron su primera escala en Bauer y Sigel, localidad que desde hace varios años sufre inundaciones en sus campos. Allí se reunieron con Ana Cere, presidenta comunal que expresó que muchos colonos ya tienen resignación por una situación adversa que se prolonga en el tiempo.

"Esta es la novena cosecha que no se va a levantar en Bauer", lamentó la presidenta comunal con desanimo al tiempo que recordó que "hasta hace pocos años había 25 tambos acá, hoy sólo quedan 5 y uno está cerrando". Los diputados informaron que la situación de emergencia que finalizó el 31 de diciembre 2016 fue prorrogada y se comprometieron a exponer ante las autoridades nacionales sobre la gravedad de la situación y solicitar un apoyo que llegue directamente al sector productivo.

Posteriormente, Marcucci y Scaglia se trasladaron a la localidad de Presidente Roca donde fueron recibidos por las autoridades de la Federación Agraria Argentina Filial Roca y mantuvieron un encuentro con pequeños productores agropecuarios. En ese marco, la situación relevada fue de mucha angustia, cosechas perdidas y tambos en situación de quebranto. "No alcanzamos a salir de una que otra vez el clima nos castiga", expresó un productor. En este sentido, el reclamo por faltas de obras hidráulicas se hizo escuchar al sostener un productor que "la provincia de Córdoba hizo muchas obras de canalización y nosotros no trabajamos al mismo ritmo".

En tanto, en la Sociedad Rural de Rafaela fueron recibidos por el gerente Sebastián Operto, el prosecretario Leonardo Allasia y el tesorero Gabriel Reimondez. Los dirigentes de la entidad compartieron con los visitantes el comunicado emitido el jueves y manifestaron su preocupación por lo que consideran una crisis casi terminal para el sector.

"Todavía no llegó parte de la ayuda por la inundación de abril y ahora esto", indicaron desde la Rural rafaelina. Asimismo, se consignó que "la ayuda que debe venir para salir de esta situación debe ser importante y urgente porque muchos ya no tienen tiempo, atender por un lado la urgencia pero no perder de vista una mirada de obras y trabajos necesarias a mediano y largo plazo".

Por último, los diputados junto a los concejales se acercaron a la GUR para ponerse a disposición de intendente Municipal de Rafaela, Luis Castellano, quien explicó con amplios detalles lo que pasó sobre la ciudad entre el domingo y el miércoles y las tareas que se llevaron a cabo para atender la urgencia.

"Venimos a escuchar, a estar presentes con el compromiso de ser un nexo con el Gobierno nacional, quien ya ha tomado medidas para ayudar y que a su vez está abierto a escuchar necesidades puntuales de cada localidad afectada", declaró Scaglia. "La gravedad de esta inundación quizás tenga repercusiones más profundas de las que provocó la lluvia en abril del año pasado. Estamos ante una situación dramática para una actividad como la tambera", agregó.