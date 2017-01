El rafaelino Pautasso duro contra dirigentes

El ex ayudante de Gerardo Martino, el rafaelino Jorge Pautasso, afirmó que el DT dejó la Selección en julio “porque le tocaron la dignidad”.“Nos faltó coronar las dos Copas América. La historia la escriben los que ganan y para el que pierde las excusas no son tan válidas. Pero la salida de Martino no fue por lo deportivo, sino porque le tocaron la dignidad”, analizó Pautasso en el programa Pura Pasión de La Red Rosario.

Para el ex jugador de Newell's de Rosario y Peñarol de Rafaela, se venía haciendo una buena transición desde la salida de Alejandro Sabella. Pero remarcó que la falta de apoyo de la dirigencia resultó determinante para que Martino y su equipo dieran un paso al costado: “Después de la famosa votación de 38 a 38 (en AFA) no existieron más los dirigentes. Salvo el Chiqui Tapia, que nos acompañó en todos los momentos, tanto en las buenas como en las malas. Los demás desaparecieron y no cumplieron con la palabra que nos habían dado para la formación de la Sub 23 y tener los jugadores para los Juegos Olímpicos. O las negociaciones con los clubes del exterior para que nos cedieran los futbolistas que el Tata quería llevar”.

Pautasso también señaló que a esto se sumaba “una deuda importantísima” que la AFA tenía con el cuerpo técnico y “que sigue existiendo”.

El ex defensor, además, criticó a quienes, en aquel momento, se autocandidatearon para dirigir la Selección sin indagar en las irregularidades que propiciaron la salida de un colega: “Hubo una desesperación de técnicos por agarrar la Selección y sin consultar por qué se iba. Eso es lo llamativo del ambiente del fútbol argentino. Un entrenador que sacó el 75 por ciento de los puntos, que estaba en los primeros tres puestos en las Eliminatorias en ese momento y que llegó a dos finales de Copa América, ¿son motivos para una renuncia? ¿Un DT con capacidad no consulta antes de agarrar un equipo? ¿Y ofrecerse en forma gratuita?

Pautasso también aseguró que, para dirigir la Sub 23, “técnicos de jerarquía se ofrecieron para dirigir gratis”. Por otra parte, Pautasso aseguró que “es un mito” que Messi le armara el equipo o que lo haga ahora con Edgardo Bauza. “Uno puede rodearlo mejor o peor y siempre puede haber diferencias en dos o tres jugadores, el resto del plantel son los que estuvieron en nuestra época y los que están ahora”, agregó. En lo personal, Pautasso confesó que se siente listo para convertirse en DT de un club de Primera, pero desestimó que este club sea Newell's: “Ya le di todo lo que tenía”.