Sensaciones y sentimientos

Siempre hubo alguien que, abrumado por la rutina, soñó con tener una vida de novela -o también de película- superando obstáculos enormes para casi todos, pero que él lograría superar.

Siempre existieron mujeres que, volando con la imaginación, concretaban el amor con algún encumbrado personaje de oriente en un escenario de salones brillantes donde altos funcionarios les prestaban una especial atención.

Siempre muchos hombres se sintieron triunfadores en hazañas como las de Indiana Jones y mujeres que envidiaron el vertiginoso -pero no menos merecido- ascenso social de Cenicienta.

En todos los casos la esencia del triunfo y la aventura y el valor puesto en juego para conseguirlo estuvieron “fuera” de la célula del universo (es decir cada uno de nosotros) cuando las difíciles conquistas se lucían en la pantalla grande con sonora y excitante música.

Como si todo lo que vale fuera lo que vemos resolverse en una historia de hasta tres horas que se mira desde un confortable asiento, se crea un abismo sin puentes entre la fantasía y lo que nos pasa a diario a nosotros, espectadores de grandezas, que muchas veces no llegamos a ser conocidos ni siquiera por los vecinos de al lado.

Pero el real protagonismo es el del humano común, más o menos anónimo, que no por estar detrás de una computadora o ser quien coloca los ladrillos para levantar una casa tiene menos peripecias y peligros, y pasa también por situaciones de duda debiendo resolver instantáneamente cuestiones atinentes a su oficio que van a dar como resultado que el proyecto, cualquiera que sea, resulte exitoso.

Como en el cine y las novelas (inspiradas siempre en hechos de la vida real, no hay que olvidarlo) el trabajador cotidiano, en todos sus niveles, pasa por situaciones de suspenso, angustia, dolor, pasión y al final, felicidad; suspenso cuando debe presentar un proyecto y no sabe si se lo van a aceptar, angustia cuando lo están examinando en su presencia y teme que vayan a rechazarlo, dolor si así ocurre y pasión cuando llega a su domicilio y se siente contenido por su cónyuge, con la consiguiente felicidad.

Las grandes obras de la literatura y del cine, se han nutrido de situaciones por las que pasaron personajes clave de la historia que sintieron que era el momento de concretar su proyecto con convicción y esfuerzo.

A los héroes de la pantalla no les resulta fácil el triunfo, tampoco al hombre corriente que, sin darse cuenta, está produciendo los hechos que luego engrosarán la historia a recordar.

En las películas, soldados y oficiales hablan con inspirados aforismos llenos de síntesis y poesía y hasta parecen oír el ruido de clarines gloriosos, mientras que, cuando verdaderamente ocurrieron las órdenes fueron dadas en lenguaje vulgar y corriente con el poco musical ruido de fusiles.

La vida es siempre interior.

No hay mayor película de suspenso que la que experimenta un futuro padre en la sala de espera de una maternidad, simultáneamente con la cercana angustia de una madre preocupada por la concreción feliz de su parto.

En esa frecuente y cotidiana escena está en juego la vida de alguien que será, en su ámbito, el gran personaje de una recién nacida historia, un héroe que dará felicidad con solo aparecer, culminando una emocionada historia de amor que, tal vez, el cine no llegue no llegue nunca a mostrar.