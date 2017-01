Cartelera de espectáculos Información General 07/01/2017 Redacción Leer mas ...

Hoy no hay funciones.



¿Por qué él? 2D +16: hoy a las 20:00E, 22:15S, 00:45S. Hasta el último hombre 2D +16: a las 22:00S, 00:45S. Pasajeros 2D +13: a las 19:45E, 22:15S, 00:30S. ¡Sing! ven y canta 3D ATP: a las 18:00E, 20:00E, 20:00E. Rogue one 3D +13: a las 19:30E, 22:00S. Trolls 3D ATP: a las 17:30E. Entradas: 2D $ 70 y 3D $ 75.



CableVisión



00.05: Somos síntesis

00.30: Banda 3.0

02.30: Bien despiertos

04.00: Somos deporte

05.00: Motormanía

06.00: Rafaela noticias TV

07.00: Somos Debate

08.00: Atlético TV

09.00: DAC

09.30: Misa padre Ignacio

11.00: Sin mordaza

12.00: Somos síntesis

12.30: Running

13.00: Cartelera inmobiliaria TV

13.30: In Haus

14.00: Somos rock

14.30: Planeta vinos

15.00: Chauchas con dulce de leche

16.00: Nota 22.com

17.00: Vida y milagro

18.00: Identidad regional

19.00: El polideportivo

19.30: Mascotas en TV

20.00: Rafaelinos por el mundo

20.30: Campo e Industria

21.00: Vidas consagradas

22.00: El show de Carlitos Rolán

24.00: Himno nacional