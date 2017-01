“Me quedo a pelearla”

El mediocampista de Atlético de Rafaela, Diego Montiel, que hace algunos días atrás sonó como posible refuerzo de Platense, aseguró que ‘quiero pelearla acá’ y que bajo ningún motivo piensa en irse de barrio Alberdi.

“Pase lo que pase me quiero quedar acá, Atlético es mi prioridad”, apuntó Montiel, que desechó la posibilidad de pasar a préstamo a Platense, club con el cual Hugo Issa, asesor deportivo de la “Crema”, ya tenía todo acordado.

Montiel (20 años), terminó el último semestre con participación en el primer equipo, ingresando desde el banco en los últimos cuatro compromisos. Tiene contrato hasta diciembre de este año y si bien no fue declarado públicamente como uno de los prescindibles, quedó evidenciado que se le buscó alguna alternativa como para sumar minutos en otro club. “Si me separan del grupo entrenaré con Reserva, me quiero quedar a pelearla acá”, advirtió Diego Montiel.

Los prescindibles por Llop fueron cuatro: Mariano Puch (ya arregló su salida y se incorporó a Los Andes), Sergio Almirón (se desvinculó y se fue al Huila de Colombia), mientras que aún siguen en Atlético Nelson Benítez y Eros Medaglia.