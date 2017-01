Se solucionó en Gimnasia

LA PLATA, 7 (NA) - Después de dos reuniones y más de 24 horas de negociación, el plantel de Gimnasia y Esgrima de La Plata llegó ayer a un acuerdo con la dirigencia y comenzará este sábado con la pretemporada, dos días después de lo previsto.

En horas de la tarde de este viernes, varios referentes del plantel "tripero" se encontraron en la Sede Social de calle 4 y mantuvieron un nuevo encuentro con los dirigentes para llegar a un acuerdo por las deudas. Tanto el jueves como este viernes, los jugadores de Gimnasia decidieron no entrenarse y suspender el inicio de la pretemporada, bancados por el entrenador Gustavo Alfaro.

Después de algunas horas de análisis, tras el encuentro que tuvieron los referentes con algunos dirigentes, llegó el cónclave más esperado para los futbolistas. Con una propuesta clara y después de un encuentro preliminar, los futbolistas "triperos" aceptaron las condiciones de los dirigentes para cobrar los meses adeudados: septiembre, octubre, noviembre y aguinaldo. De esta forma, este sábado desde las 9:00 se entrenarán en el predio de Abasto.



QUILMES NO ARRANCA

El plantel de Quilmes decidió ayer no comenzar la pretemporada, hasta nuevo aviso, a raíz de la deuda económica que mantiene el club, cuyo presidente Marcelo Calello admitió que, en este contexto, podría cancelarse el viaje a Mar del Plata. El atraso en los sueldos es de dos meses promedio, pero hay casos que incluyen tres, lo que motivó una reunión en el estadio "Centenario" entre los jugadores y la dirigencia, que derivó en esta decisión.

"La decisión del plantel es no entrenar hasta nuevo aviso. Hicimos el mayor esfuerzo. Ofrecimos completar el mes de octubre y pidieron un mes mas. El Club no puede pagar otra cosa si no cobra la TV. A esta hora la pretemporada está cancelada", fueron las palabras de Calello, al confirmar la noticia.

"Estamos en una posición firme. Queremos cobrar lo que corresponde. Estará en los dirigentes la capacidad de gestionar. Nosotros así no podemos seguir", reveló el arquero César Rigamonti, que alzó la voz por el plantel.

Casi cuarenta jugadores debían presentarse este viernes a las 18:00 en el estadio "Centenario", convocados por el entrenador Alfredo Grelak.