Noticias al Cierre Nacionales 07/01/2017 Redacción Leer mas ...

BANCO CENTRAL ELIMINO TOPES PARA

LA COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Banco Central eliminó el tope que existía para la compra o venta de moneda extranjera en efectivo, que era de 2.500 dólares mensuales para residentes y de 10 mil dólares para no residentes. A través de una circular fechada en el último día de 2016 -pero que se conoció este viernes- la autoridad monetaria dispuso que quien lo desee, podrá ir a comprar moneda extranjera cualquier banco, no sólo a aquel del cuál sea cliente.



MALVINAS: VUELOS SOLO PARA

AEROLINEAS DE BRASIL Y CHILE

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Representantes del gobierno británico de Malvinas confirmaron que sólo compañías aéreas brasileñas o chilenas podrán competir por el vuelo extra que el gobierno argentino y Londres acordaron que unirá las islas y el continente. Así lo indicaron los representante isleños Mike Summers y Phyl Rendell en una rueda de prensa realizada en las islas la semana pasada y que se difundió en las últimas horas. Según precisaron, las ofertas por el nuevo vuelo a mitad de semana se realizarán este mes y el servicio comenzaría a funcionar en octubre próximo, sin que empresas argentinas puedan participar del proceso. El vuelo tendría lugar los días miércoles con una escala en territorio continental argentino, en una ciudad que aún no fue definida, aunque trascendió que podría ser Comodoro Rivadavia, en Chubut.



LANZAN PRIMERA COLOCACION DE DEUDA

CON LETRAS DEL TESORO EN DOLARES

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El gobierno anunció una nueva colocación de Letras del Tesoro (LETES) en dólares, en el mercado local, en lo que es la primera de las cinco licitaciones anunciadas para el primer trimestre del año por el nuevo Ministerio de Finanzas. La Secretaría de Finanzas convocó para el próximo jueves a una licitación de dos Letras del Tesoro en dólares a un plazo de 91 y 182 días, con vencimiento el 17 de abril y 17 de julio próximos.



MINISTRO DUJOVNE SE REUNIO CON LA

GOBERNADORA DE TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió ayer con la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, para analizar la relación bilateral entre la provincia y el gobierno nacional, se informó en el Palacio de Hacienda.



CAMARA DE COMERCIO RECLAMO

"URGENTE REFORMA" IMPOSITIVA

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Cámara Argentina de Comercio reclamó ayer una "urgente reforma impositiva integral", que baje la presión tributaria y "modifique una estructura altamente distorsiva" vigente en la Argentina. La entidad que enrola a los principales centros comerciales del país cuestionó, además, la eliminación de la devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito.



MENDOZA: SUBSIDIAN PARA ELECTRICIDAD

A PESCARMONA Y OTROS 150 EMPRESARIOS

MENDOZA, 7 (NA). - El Gobierno de Mendoza dio a conocer la firma de un decreto para la creación de un fondo que dispondrá de 10 millones de pesos financiado por los Estados nacional y provincial para subsidiar el aumento de tarifas a distintas industrias mendocinas, entre ellas el Grupo Pescarmona. Según publicó el diario Uno, el Gobierno Nacional será el encargado de destinar un monto de 7.170.587 pesos, mientras que Mendoza aportará 3.585.293 pesos y las beneficiarias serán 154 empresas.