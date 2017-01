Agradece la solidaridad Información General 07/01/2017 Redacción ROTARY CLUB DE RAFAELA OESTE

Dijo la Madre Teresa de Calcuta: “Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones”. Y esa fue la respuesta inmediata al pedido lanzado a través de medios de comunicación y redes sociales. Un pedido, una “piedra” que vibró en muchos celulares y páginas de internet. Ondulaciones que levantaron olas de abrazos solidarios. La naturaleza no dio tregua con los vientos y lluvia. Pero la naturaleza humana fue más fuerte y rápidamente se tendieron redes de ayuda.

Desde Rotary Club de Rafaela Oeste "queremos expresar nuestro agradecimiento a la Municipalidad de Rafaela, que confió en nuestra labor como centro de recolección de donaciones y a toda la comunidad que con expresas manifestaciones de amor, acercaron de inmediato todo lo que tenían para colaborar con los damnificados. Esas actitudes reconfortan el corazón", dice el comunicado enviado a LA OPINION.

Las ondulaciones trascendieron los límites de la ciudad. "Desde Rotary Club de otras localidades del Distrito al que pertenecemos, también están haciendo llegar elementos de limpieza, alimentos no perecederos y dinero para la compra de lo que sea prioritario. Nuestro reconocimiento a ellos en nombre de todos los rafaelinos".

En breve se estará publicando el detalle de lo recibido estos días y su destino. Gracias mayúsculas a cada persona, empresa, club y ONG que extendió su mano fraterna. Rafaela mostró una vez más su unión y generosidad.