Los Sauces: allanaron inmobiliaria en la que trabajó Máximo Kirchner

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio ordenó un allanamiento sobre la inmobiliaria "Sanfelice Sancho & Asociados" la cual integraba el diputado nacional Máximo Kirchner, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como "Los Sauces".

El allanamiento que se realizó en la inmobiliaria ubicada en la Ciudad de Río Gallegos fue con el fin de buscar documentación vinculada a la investigación sobre Cristina Kirchner y su hijo Máximo. Desde la mañana los efectivos se presentaron en la inmobiliaria ubicada sobre la calle Néstor Kirchner 496 y también un segundo operativo en Maipú 2200, de Río Gallegos, donde se encuentra la sede de Negocios Patagónicos, también del empresario Osvaldo Sanfelice, socio inmobiliario de Máximo Kirchner en la ciudad. Bonadio buscaba acceder a documentos, comprobantes y libros contables referidos a dos sociedades supuestamente vinculadas a la familia Kirchner.

El allanamiento sobre la inmobiliaria "Sanfelice Sancho & Asociados" fue clave pues es la que lleva adelante la administración de varias propiedades atribuidas a los Kirchner: los efectivos de la Policía Federal se llevaron varias cajas con documentación del lugar.

En la causa se investiga supuestas maniobras de lavado de dinero y el presunto enriquecimiento de la expresidenta a raíz de esos negocios sospechados de ilegalidad. Es que la investigación apunta al presunto retorno de dinero por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de alquileres de complejos habitacionales que pertenecen a los Kirchner, y a través de la sociedad "Los Sauces" que integran Cristina y Máximo.

El pasado 15 de diciembre Bonadio había dispuesto la intervención por seis meses de la sociedad "Los Sauces" y también sobre los bienes de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner: en ese sentido, se designó a "interventores informantes" que deberán informar sobre pagos y cobros recibidos, o sea las transferencia de dinero hechas.

Bonadio consideró clave la información sobre "el entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los imputados o sus sociedades", donde -advirtió- se podría encontrar "actos de lavado de activos de origen ilícito, y que es necesario desentrañar a fin de verificar los extremos de la denuncia, sus ampliaciones y los requerimientos fiscales".

Sanfelice había quedado en el centro de la polémica en abril pasado, cuando tuvo que salir al cruce de Leonardo Fariña y negar haberse reunido con él, tal como había señalado el joven financista en la causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero.

"Con el paso del tiempo, Martín Báez me dijo que el ´Bochi´ (Sanfelice) era el encargado de la inteligencia de ellos (sic). No me consta que haya trabajado para los servicios pero sí que él era el encargado de la inteligencia para el grupo", señaló el manuscrito de Fariña, lo que fue terminantemente negado por el empresario patagónico. Y agregó que Sanfelice "era el administrador de los bienes inmuebles y de los campos de Báez y de Austral Agro", por lo que "tiene la documentación de las propiedades".