La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que "sería un espanto" que la expresidenta Cristina Kirchner "pueda volver a ser candidata" a legisladora este año. "A mí me parece un espanto, un motivo de preocupación enorme que Cristina pueda volver a ser candidata con chances electorales. Eso es un retroceso para la Argentina, no es un problema para mí como competidora. Para la Argentina es muy malo que Cristina termine ahí", consideró Stolbizer.

En declaraciones periodísticas, la diputada dijo que no tiene "el ánimo" de que la expresidenta "vaya presa" pero advirtió: "creo que con los delitos que se han cometido, que son muchos, y con todas las pruebas que existen me da la impresión que no tiene otro destino".