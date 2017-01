"Adoraron al Niño y su poder es la misericordia" Información General 07/01/2017 Redacción Los Reyes reflejan la imagen de todos los hombres que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón.

CIUDAD DEL VATICANO (Zenit). - En la solemnidad de la Epifanía del Señor, el papa Francisco presidió ayer la misa en la basílica de San Pedro. Con el Gloria in Excelsis Deo cantado por el coro de la Capilla Sixtina inició la liturgia solemne, seguida por el Kyrie, en la basílica repleta de fieles y con hermosos arreglos florales.

En esta misa festiva que recuerda la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús en el portal de Belén, el Santo Padre vestía paramentos color crema con ribetes verdes y dorados, y portaba el palio. En cambio los cardenales y obispos llevaban paramentos color crema y dorado.

En el lado izquierdo del dosel del Bernini estaba la imagen de María con flores blancas a sus pies y en el centro, delante del altar y de la tumba de san Pedro, una imagen con el Niño Jesús en la cuna, en cuya cabecera se encontraba la sagrada Biblia.

Después del evangelio de Mateo cantado en latín, el cual narra el viaje y encuentro de los Reyes Magos con el Niño Dios, se indicó también la fecha de la fiesta de Pascua y las otras festividades móviles.

Francisco en su homilía señaló que estos hombres venidos de Oriente “reflejan la imagen de todos los hombres que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón”. Porque si la nostalgia de Dios tiene su raíz en el pasado, “va en busca del futuro empujado por su fe”.

Así, explicó Francisco, mientras los magos caminaban, Jerusalén dormía de la mano de un Herodes “bajo la anestesia de una conciencia cauterizada”, y que que “los hombres de Oriente fueron a adorar, y fueron a hacerlo al lugar propio de un rey: el Palacio”. Y Herodes tuvo miedo.

“Ahí comenzó la osadía más difícil y complicada. Descubrir -explicó Francisco– que aquel a quien ellos buscaban no estaba en el palacio sino que se encontraba en otro lugar, no sólo geográfico sino existencial”, lejos de los ídolos del poder, donde no lo esperamos.

Y descubrir “que en la mirada de Dios hay espacio para los heridos, los cansados, los maltratados y abandonados: que su fuerza y su poder se llama misericordia”. Entretanto aseguró el Santo Padre los magos pudieron adorarlo porque se animaron a caminar y postrándose ante el pequeño, ante el extraño y desconocido Niño de Belén, descubrieron la Gloria de Dios”.

La oración universal de los fieles fue hecha en diversos idiomas: polaco, armenio, japonés, sueco y chino, significando la univesalidad del mensaje cristiano. Le siguió la liturgia eucarística.