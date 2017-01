Carrió invitó a cenar a Vidal, Rodríguez Larreta y Quintana Nacionales 07/01/2017 Redacción CON CLIMA ELECTORAL

BUENOS AIRES, 7 (NA). - En el inicio del año electoral y tras meses de cruces internos, la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, decidió organizar una cena para los macristas María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Mario Quintana, quienes visitaron su casa en Exaltación de la Cruz.

El encuentro tuvo lugar este jueves por la noche, cuando los dirigentes de Cambiemos se reunieron con la excusa de disfrutar de un asado, pero también aprovecharon para analizar el rumbo del espacio y las posibilidades y desafíos que tienen por delante en este año de elecciones. Según supo NA, el cónclave, que se desarrolló en medio de un clima distendido, sirvió para que los cuatro dialogaran sobre las medidas del gobierno nacional y efectuaran un balance del 2016, luego de que la diputada nacional se diferenciara en varias oportunidades de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Si bien sostienen que aún es pronto para hablar de candidaturas, la cena tuvo lugar días después de que el jefe de Gobierno porteño elogiara a Carrió y señalara que sería "un orgullo" que la legisladora de la CC fuera candidata en la Ciudad este año. Esas declaraciones resonaron en un escenario incierto para Cambiemos en Capital, ya que no se avizoran postulantes con arrastre y el embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, ya avisó que piensa competir contra el PRO desde su frente ECO.

En ese marco, Carrió podría ser la carta que Rodríguez Larreta necesita para contener al exministro de Economía, que en 2005 le peleó mano a mano el balotaje en la Ciudad, aunque la chaqueña todavía no se decidió y analiza la posibilidad de dar la batalla en la Provincia Buenos Aires.

En territorio bonaerense tampoco se tiene un esquema armado y la gobernadora Vidal y el Ejecutivo esperan concretar una lista competitiva, que le pueda asegurar al oficialismo una nueva victoria en el distrito de mayor peso electoral. Tras el asado, la líder de la CC recibió este viernes en su casa del interior bonaerense a la exdiputada por Córdoba y actual concejala socialista Laura Sesma, quien le llevó un lechón de regalo. "Laura Sesma me trajo de regalo un chanchito", publicó Carrió en su cuenta de la red social Twitter, junto a la foto del lechón en una asadera.