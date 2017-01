No saben lo que siento, si leen... comprenderán

Creo, y estoy generalizando, hemos dejado atrás un año difícil, complicado de analizar, y…, el significado de dejar atrás un año difícil e imprimir en el diario mis augurios para este 2017 es más que alentador, es un premio premeditado o algo así.

Este diario, hace diecinueve años me permite comunicarme con ustedes con la gran posibilidad de llegar a sus hogares, al conocido y quien nunca me dirigió su palabra o ignora mi presencia en las mismas calles que todo rafaelino transita y vive. Nunca me objetaron nada, siempre permitieron que escriba como lo deseo, sin correr una coma de parte de LA OPINION, o sea, si existe un error de pensamiento, ese error es sólo mío y de nadie más, y tal vez parezca un tema menor y en realidad, es todo lo contrario: "puedo escribirles sin olvidar ningún detalle en mi forma de analizar o ver cada punto que he planteado, mi criterio siempre fue respetado con el espacio de esta columna y su plena confianza".

Y si debo confesarles algo es precisamente que, "… siempre en los nuevos años escribo un tanto similar, como: …quién será el nuevo suceso deportivo, como lo fue Roberto Acuña, qué deporte cobrará mayor notoriedad, quién será la revelación, puedo orientar las primeras notas hacia la temperatura y sus desventajas, a la prevención para afrontar el clima, a la abulia de todos estos conceptos sumados para un resultado negativo, porque uno puede estar algo desganado luego de tantas despedidas, tragos, comidas y fiestas, pero si sumamos el calor, esto potencia y destaca las pocas ganas de entrenar. Y si en esta balanza de análisis nos encontramos con la pile y sus biquinis (para los chicos) y, esa pileta de broncearse y tomar tererés con las amigas (para las chicas) es difícil proponerse un entrenamiento adecuado cuando el gusto es el disfrute, y aquí cobra notoriedad las vacaciones".

Si estás pronto a vacacionar tienes la cabeza en proyectar ese viaje: qué llevar, qué dejar, a dónde, cómo, con cuánto dinero, ver y volver a ver a qué destino o qué hospedaje, la pileta del hotel o las playas del destino, etc.

Qué decir sobre esta fecha, disfruten, gocen, proyecten que está bueno, y, con respecto al entrenamiento háganse un tiempo para el gimnasio, y como si fuesen autómatas de las pesas realicen la rutina como puedan y…, si no tienen ganas, ejecútenla mecánicamente. Trabajen con ejercicios complejos, vuelquen el esfuerzo en los dos mejores ejercicios aislados, propaguen y extiendan el descanso, no hace falta hacerse los guapos que los pingos se ven levantando kilos, ("esta última apreciación es una burda forma de ver mi estilo de entrenamiento, no se lo tomen a pecho")... y hablando de tomar, hidrátense muy bien.

Qué más decir…, repetir el deseo de un feliz año y como hace ya 19 años… hasta la próxima. Dedicado a Miguel Buffelli… gracias por dejarme escribir como quiero.