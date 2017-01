Por los robos cerraron templo de San Guillermo

Debido a los recurrentes robos que viene sufriendo en este último tiempo el templo parroquial de San Guillermo, de la diócesis de Rafaela, el P. José María Stucky tomó la decisión de cerrarlo con llave.

Juan Pesaressi, integrante de la Comisión Económica de la parroquia, contó detalles de la decisión y dijo que "lamentablemente nos vimos obligados a cerrar las puertas del templo y quien quiera ingresar podrá pedir las llaves", publicó Radio Belgrano Suardi.

"Hace un tiempo notamos que faltan cosas, violentaron puertas, robaron llaves, nos han robado un equipo de audio, también faltó una imagen de una Virgen y otras cosas. Inclusive forzaron una cerradura detrás del altar, donde hay elementos de ornamentación para la celebración de las misas" dijo el ecónomo.

"Le pedimos disculpas a la gente -siguió-. No queremos personalizar a nadie, pero hay gente que se dedica a hacer daño. A mí me parece una falta de respeto hacerlo en una parroquia", remarcó Pesaressi.

Agregó que las denuncias están realizadas, por lo que la justicia deberá resolver el tema. "Hace tiempo que venimos hablando con las autoridades y no logramos solucionar nada. Hoy ya somos ciudad y están ocurriendo cosas que nunca imaginamos", concluyó.